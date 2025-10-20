Έρευνες στις Φυλακές για τη δολοφονία Δημοσθένους: Χειροπέδες σε άλλα 3 πρόσωπα – «Αυτές οι συλλήψεις δεν είναι το τέλος»

Η Αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ σε νέες συλλήψεις, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης φόνου του Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό.

Πρόκειται για τρεις άντρες, ηλικίας 58, 39 και 30 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν στη Λευκωσία και ένα πρόσωπο εξ Ελλάδος που συνελήφθη Λεμεσό. Κάποιοι εξ αυτών σχετίζονται με τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Οι τρεις οδηγούνται σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου. Οι συλληφθέντες θα παρουσιαστούν στις 11.30 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται, ότι για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη και τελεί υπό οκταήμερη κράτηση ακόμη ένα πρόσωπο, ηλικίας 44 ετών.

Έρευνες στις φυλακές

Σε δηλώσεις στο κρατικό ραδιόφωνο, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν έρευνες και στο Τμήμα Φυλακών για την συγκεκριμένη υπόθεση, χωρίς να εισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. «Πρέπει να προστατεύσουμε την μαρτυρία που έχουμε ενωπιόν μας» τόνισε.

Ερωτηθείσα σχετικά η κ. Λαμπριανίδου δεν επιβεβαίωσε εμπλοκή δεύτερου πρώην ποδοσφαιριστή στην υπόθεση.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι εξετάζονται διάφορες παράμετροι. «Υπάρχει πάρα πολύ ανακριτικό έργο, αυτές οι συλλήψεις δεν είναι το τέλος αλλά πιθανόν να είναι η αρχή, ως εκ τούτου θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι αναφέρουμε ως προς την ουσία και τα κίνητρα που πιθανό να βρίσκονται πίσω από αυτή την εγκληματική πράξη», κατέληξε.

Πηγή: philenews.com