«Grande League» απόψε στις 23:00 στο Open

Η πιο GRANDE ομάδα της αθλητικής ενημέρωσης μπαίνει και αυτή την Κυριακή στο γήπεδο του OPEN.

Συντονιστείτε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 23:00, στη συχνότητα του OPEN και παρακολουθείστε τις φάσεις, τα γκολ, όλο το ρεπορτάζ και την ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την καυτή έδρα της Λάρισας με καυτό τον Ελ Κααμπί και συγκατοικεί προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με την ΑΕΚ.

Η Ένωση υποδέχεται απόψε τον ΠΑΟΚ στην Opap Arena στο σπουδαίο ντέρμπι των δύο δικέφαλων και θέλει να επανακτήσει τα πρωτεία, την ώρα που οι ασπρόμαυροι παραμένουν αήττητοι στη Νέα Φιλαδέλφεια σε τρεις διαδοχικούς αγώνες πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την τρίτη διαδοχική νίκη του στη Σούπερ Λιγκ στην αφιλόξενη έδρα του Άρη, τη στιγμή που οι κίτρινοι του Μανόλο Χιμένεθ πασχίζουν για το τρίποντο μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Ο Γιάννης Καραλής και η Κάτια Ταραμπάνκο συντονίζουν την καλύτερη ομάδα σχολιασμού αποτελούμενη από τους άλλοτε διεθνείς ποδοσφαιριστές Ζήση Βρύζα και Γιώργο Αμανατίδη και τους δημοσιογράφους, Κώστα Νικολακόπουλο, Σταύρο Κόλκα, Κώστα Μανωλιουδάκη και Σταύρο Καζαντζόγλου, καθώς και τον ειδικό σε θέματα διαιτησίας Αριστομένη Κουτσιαύτη.

GRANDE LEAGUE. Κάθε Κυριακή στις 23:00, στο OPEN, η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο. Γίνεται GRANDE!