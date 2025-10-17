Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango: Στο επίκεντρο των ερευνών ο γιος του

Ανατροπή δεδομένων σχετικά με τον θάνατο του δισεκατομμυριούχου, ιδρυτή της ισπανικής αλυσίδας ρούχων Mangο, Ισάκ Άντικ, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο της δολοφονίας με τον γιο του να είναι ο βασικός ύποπτος.

Ο Ισάκ Άντικ έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 και οι τότε πληροφορίες ανέφεραν πως πέθανε αφού έπεσε από τα 150 μέτρα ενώ είχε επισκεφτεί τις σπηλιές «Coves Del Salnitre» στο Collbato της Ισπανίας.

Στο επίκεντρο ο γιος του

Ωστόσο, η υπόθεση βγήκε από το αρχείο και η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, που αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Μάλιστα, η αστυνομία υποπτεύεται ανθρωποκτονία και επικεντρώνεται στον ενδεχόμενο ρόλο του γιου του, Τζόναθαν Άντικ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά η δικαστική απόφαση επιτρέπει στις αρχές να εξετάσουν περαιτέρω στοιχεία, όπως το κινητό του τηλέφωνο. Πληροφορίες της αστυνομίας αναφέρουν πως ο Τζόναθαν περπατούσε μπροστά από τον πατέρα του και γύρισε όταν άκουσε τον ήχο από πέτρες που έπεφταν. Ωστόσο, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του προβλημάτισαν τους ανακριτές. Η οικογένεια επίσημα αρνήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες πληροφορίες και τόνισε μόνο πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι η αθωότητα του Τζόναθαν.

Πηγή: ethnos.gr