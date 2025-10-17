Η Τζένιφερ Λόπεζ θεωρεί τους πρώην της «ανίκανους να την αγαπήσουν»! Σκληρό ή απόλυτα αληθινό;

Η Jennifer Lopez δεν χρειάζεται συστάσεις. Από τη μουσική μέχρι την υποκριτική, η J.Lo έχει κερδίσει τις καρδιές μας με το ταλέντο, τη γοητεία και το ανεπιτήδευτο στιλ της.

Αλλά η προσωπική της ζωή, όπως και για πολλές γυναίκες που ζουν υπό τα φώτα της δημοσιότητας, παραμένει ένα μυστήριο… ή μήπως όχι τελείως; H ίδια μετά τον χωρισμό της και από τον Ben Affleck υποστηρίζει πως έχει «βρει» κι έχει αγαπήσει τον εαυτό της για πρώτη φορά και γι' αυτό δεν θέλει να βρει κάποια άλλη σχέση σύντομα - γιατί είναι ευτυχισμένη όπως είναι τώρα.

Παρότι νομίζαμε λοιπόν, πως η ίδια αφότου μίλησε για το διαζύγιο με τον Ben δεν θα αναφερθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην προσωπική της ζωή μάς διέψευσε, αφού όχι μόνο είπε «ανίκανους» να την αγαπήσουν όλους τους πρώην της, αλλά έδειξε έδωσε και μια επική απάντηση για το αν υπήρξε τελικά ειδύλλιο ανάμεσα στον Alex Rοdriguez και την Madison LeCroy, όσο εκείνη ήταν αρραβωνιασμένη με τον πρώην παίκτη του baseball και νυν επιχειρηματία.

