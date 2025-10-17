Center Fox με τις εξελίξεις και τις αλλαγές στον Παναθηναϊκό - Καλεσμένος της εκπομπής ο Γιάννης Βρούτσης (vid)

Όλο το ρεπορτάζ για τις τεράστιες αλλαγές που έρχονται στον Παναθηναϊκό. Τι γίνεται με Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού ζωντανά στην εκπομπή, απαντά σε όλα τα ερωτήματα για τα θέματα των γηπέδων, την οπαδική βία και όλες τις εξελίξεις σε ποδόσφαιρο & μπάσκετ.
Φουλάρουν για το ντέρμπι οι δικέφαλοι. Χωρίς Μουκουντί η ΑΕΚ, χωρίς Παβλένκα ο ΠΑΟΚ.
Νοκ-άουτ οι Στρεφέτσα & Ροντινέι στον Ολυμπιακό που σκέφτεται & Βαρκελώνη.
Νίκη με επική ανατροπή για τον Ολυμπιακό κόντρα σε Μακάμπι, για τη νίκη στην έδρα της Εφές ο Παναθηναϊκός.