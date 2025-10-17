Center Fox με τις εξελίξεις και τις αλλαγές στον Παναθηναϊκό - Καλεσμένος της εκπομπής ο Γιάννης Βρούτσης (vid)

Ρεπορτάζ, αναλύσεις & σχόλια και στο σημερινό Center Fox στο Foxbet, με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου.

Όλο το ρεπορτάζ για τις τεράστιες αλλαγές που έρχονται στον Παναθηναϊκό. Τι γίνεται με Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού ζωντανά στην εκπομπή, απαντά σε όλα τα ερωτήματα για τα θέματα των γηπέδων, την οπαδική βία και όλες τις εξελίξεις σε ποδόσφαιρο & μπάσκετ.

Φουλάρουν για το ντέρμπι οι δικέφαλοι. Χωρίς Μουκουντί η ΑΕΚ, χωρίς Παβλένκα ο ΠΑΟΚ.

Νοκ-άουτ οι Στρεφέτσα & Ροντινέι στον Ολυμπιακό που σκέφτεται & Βαρκελώνη.

Νίκη με επική ανατροπή για τον Ολυμπιακό κόντρα σε Μακάμπι, για τη νίκη στην έδρα της Εφές ο Παναθηναϊκός.