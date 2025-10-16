Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πρώτος λαμπαδηδρόμος ο Αλέξανδρος Γκιννής, τελευταία η Έλενα Ξενάκη

Σε μια λαμπερή εκδήλωση στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, στο Golden Hall, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) παρουσίασε τις Τελετές Αφής και Λαμπαδηδρομίας της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο–Κορτίνα 2026».

Η Φλόγα των Αγώνων θα «γεννηθεί» στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου 2025, μπροστά από τον Ναό της Ήρας, και θα ξεκινήσει μια εννιαήμερη Λαμπαδηδρομία που θα διανύσει 2.200 χιλιόμετρα, περνώντας από 23 νομούς και 7 περιφέρειες. Στη διάρκεια της διαδρομής θα πραγματοποιηθούν 36 τελετές υποδοχής σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η Τελετή Παράδοσης θα λάβει χώρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου, πριν η Φλόγα ταξιδέψει για την Ιταλία.

Όπως ανέφερε ο Θωμάς Τόκας, πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας της ΕΟΕ, η Τελετή Αφής θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, με τη χορογραφία της Άρτεμις Ιγνατίου και μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Την παρουσίαση θα αναλάβει η δημοσιογράφος του MEGA, Δώρα Αναγνωστοπούλου, ενώ τον γενικό συντονισμό έχει ο Δρ. Μάκης Ασημακόπουλος.

Ο κ. Τόκας εξήγησε επίσης ότι η ΕΟΕ προχωρά στη δημιουργία μιας ψηφιακής εφαρμογής (Mobile App) για την οργάνωση της Λαμπαδηδρομίας, με GPS tracking, live χάρτη, ανακοινώσεις και ενημερώσεις, που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση και το συντονισμό της διαδρομής.

Την τιμητική έναρξη της Λαμπαδηδρομίας θα κάνει ο Αλέξανδρος Γκιννής, πρωταθλητής του αλπικού σκι, ο οποίος θα είναι ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος. Η Φλόγα θα περάσει από σημαντικές πόλεις, όπως ο Πύργος, η Πάτρα, το Καρπενήσι, το Μέτσοβο, η Καστοριά, η Δράμα, η Θεσσαλονίκη, η Πορταριά, η Αράχωβα και η Αθήνα, προτού φτάσει στην τελική στάση της.

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, την τιμή να ανάψει τον τελευταίο βωμό θα έχει η Έλενα Ξενάκη, εκπροσωπώντας την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, ως αναγνώριση της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Οι δηλώσεις

Θωμάς Τόκας: «Η Τελετή Αφής για το "Μιλάνο–Κορτίνα 2026" θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, μπροστά στον Ναό της Ήρας στην Αρχαία Ολυμπία. Εκεί, μέσα από τις ακτίνες του ήλιου θα "γεννηθεί" η Φλόγα, σύμβολο πολιτισμού και ταυτόχρονα δύναμης της φύσης. Η Πρωθιέρεια, η εξαιρετική ηθοποιός Μαίρη Μηνά, θα δώσει ζωή στο ιερό τελετουργικό που έχει εμπνευστεί η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου. Η μουσική των τελετών φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Παπαδημητρίου, την παρουσίαση θα αναλάβει η δημοσιογράφος του MEGA Δώρα Αναγνωστοπούλου, ενώ τον σχεδιασμό και συντονισμό των τελετών έχει αναλάβει ο Δρ. Μάκης Ασημακόπουλος.

Πρώτος Λαμπαδηδρόμος θα είναι ο αθλητής του αλπικού σκι Αλέξανδρος Γκιννής, που εκπροσωπεί τη νέα γενιά των Ελλήνων αθλητών και μας γεμίζει υπερηφάνεια με τις επιτυχίες του... Τον τελευταίο βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα ανάψει η αθλήτρια Έλενα Ξενάκη, εκπροσωπώντας την Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών, σε αναγνώριση της σπουδαίας επιτυχίας της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου τον περασμένο Ιούλιο».

Ισίδωρος Κούβελος – Πρόεδρος της ΕΟΕ: «Για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Λαμπαδηδρομία είναι πάντα ένα γεγονός βαθιάς ευθύνης αλλά και μεγάλης συγκίνησης... Θέλουμε οι μαθητές να είναι παρόντες, να δουν, να νιώσουν και να εμπνευστούν από το φως της Ολυμπίας. Γιατί η Φλόγα δεν είναι μόνο ένα σύμβολο αθλητισμού - είναι ένα μάθημα ζωής».

Γιώργος Μαυρωτάς – Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού: «Είναι ένα γεγονός και μια παρακαταθήκη που μας γεμίζει με υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη να προστατεύουμε τον αθλητισμό που στηρίζεται σε αξίες, αυτόν που γεννήθηκε, αλλά και αυτόν που αναβίωσε στην πατρίδα μας. Δεν νοούνται Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς ελληνικό φως, χωρίς Ελλάδα».

Πάολο Κουκούλι – Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα: «Είναι για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ενθουσιασμός να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, για να μοιραστώ τις προσδοκίες αλλά και τον ενθουσιασμό της Ιταλίας για ένα τόσο σημαντικό γεγονός, τεράστιας σημασίας... Οι Ολυμπιακοί Αγώνες παραμένουν κορυφαία πλατφόρμα ανταλλαγής πολιτισμών και εορτασμού της διαφορετικότητας».

Μαίρη Μηνά – Πρωθιέρεια: «Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα κοντά σας. Είναι μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης... Η στιγμή της Φλόγας είναι μία υπερβατική στιγμή· η σκέψη όλων πάει στους αθλητές που είναι οι ήρωες αυτού του θεσμού».

Αλέξανδρος Γκιννής – Πρώτος Λαμπαδηδρόμος: «Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα όταν έμαθα ότι θα είμαι ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος. Με γέμισε υπερηφάνεια και συγκίνηση και είναι μία τιμή που θα την έχω μαζί μου μια ολόκληρη ζωή».

Έλενα Ξενάκη – Τελευταία Λαμπαδηδρόμος: «Είναι μοναδικό συναίσθημα, είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά όλων μας. Η Φλόγα είναι κάτι παραπάνω από ένα σύμβολο, κουβαλά μέσα της όνειρα, αξίες, δύναμη και είμαι πολύ χαρούμενη που εγώ και οι συμπαίκτριές μου θα πρεσβεύσουμε κάτι τέτοιο».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Άντζελα Βαρελά (Πρόεδρος ΕΟΤ), η Ελένη Ζωντήρου (Πρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ), ο Γιώργος Καπελάκης (Πρόεδρος Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής), ο Στέφανος Χανδακάς (Γενικός Γραμματέας ΕΟΕ), ο Χάρης Τσολάκης (Πρόεδρος Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας) και η Βασιλική Μιλλούση, εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα Ολυμπιακού Ιδεώδους της Περιφέρειας Αττικής.