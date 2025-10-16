Μπρίνεϊ Σπίαρς: Οι αποκαλύψεις στο βιβλίο του πρώην της και η έντονη αντίδρασή της

Είναι δύσκολο να μην αισθανθεί κανείς déjà vu κάθε φορά που το όνομα της Britney Spears βρίσκεται ξανά στα πρωτοσέλιδα. Κάθε φορά, το ίδιο μοτίβο: κάποιος άλλος αφηγείται τη δική της ιστορία, κάποιος άλλος «ερμηνεύει» τη ζωή της, τα λάθη της, τις κρίσεις της, τον πόνο της.
Αυτή τη φορά, ο πρώην σύζυγός της, Kevin Federline, με το επικείμενο βιβλίο του - μια αποκαλυπτική εξιστόρηση των πάντων - φαίνεται να επαναφέρει στη δημόσια σφαίρα ό,τι η ίδια παλεύει εδώ και χρόνια να αφήσει πίσω της. Και για πολλούς, αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια νέα μορφή εκμετάλλευσης.
