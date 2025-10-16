Μπρίνεϊ Σπίαρς: Οι αποκαλύψεις στο βιβλίο του πρώην της και η έντονη αντίδρασή της

Μετά τα πρώτα αποσπάσματα του βιβλίου «YouThought You Knew» του πρώην συζύγου της, Kevin Federline που έγιναν γνωστά, η Britney Spears τον κατηγορεί ανοιχτά πως έχει παραποιήσει την πραγματικότητα και απλά βγάζει χρήματα εις βάρος της.

Είναι δύσκολο να μην αισθανθεί κανείς déjà vu κάθε φορά που το όνομα της Britney Spears βρίσκεται ξανά στα πρωτοσέλιδα. Κάθε φορά, το ίδιο μοτίβο: κάποιος άλλος αφηγείται τη δική της ιστορία, κάποιος άλλος «ερμηνεύει» τη ζωή της, τα λάθη της, τις κρίσεις της, τον πόνο της.

Αυτή τη φορά, ο πρώην σύζυγός της, Kevin Federline, με το επικείμενο βιβλίο του - μια αποκαλυπτική εξιστόρηση των πάντων - φαίνεται να επαναφέρει στη δημόσια σφαίρα ό,τι η ίδια παλεύει εδώ και χρόνια να αφήσει πίσω της. Και για πολλούς, αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια νέα μορφή εκμετάλλευσης.

