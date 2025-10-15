«Η Σιωπηλή Κρίση – Οικογένεια και Δημογραφικό»: Η νέα ειδική έκδοση της Media2day

Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα δεν είναι πια μια απειλή που διαγράφεται κάπου στον ορίζοντα. Είναι εδώ, παρούσα και αμείλικτη.

Οι αριθμοί το φωνάζουν: λιγότερες γεννήσεις κάθε χρόνο, περισσότερα λουκέτα σε νηπιαγωγεία και σχολεία, χωριά και γειτονιές που γερνούν σιωπηλά.

Η Media2day Εκδοτική θέλοντας να φωτίσει μία από τις σοβαρότερες και πιο μακροχρόνιες προκλήσεις για την ελληνική κοινωνία, τις πολύπλευρες επιπτώσεις της στη σύγχρονη οικογένεια και την οικονομία παρουσιάζει την ειδική Multimedia (έντυπη και ψηφιακή) έκδοση με τίτλο «Η Σιωπηλή Κρίση – Οικογένεια και Δημογραφικό».

Η έκδοση αποτελεί προϊόν συνεργασίας των έγκριτων ιστοσελίδων euro2day.gr και mama365.gr και φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολιστική, σύγχρονη και τεκμηριωμένη προσέγγιση στο δημογραφικό ζήτημα της χώρας.

Επιπλέον, αναδεικνύει την πορεία και τις προοπτικές του δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα, τον ρόλο της οικογένειας ως θεμέλιο της κοινωνίας και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και τις πρωτοβουλίες του κράτους και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς και το φωτεινό παράδειγμα του Ισραήλ, το οποίο καταγράφει σταθερά υψηλή φυσική αύξηση του πληθυσμού.

Με άρθρα ή συνεντεύξεις συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, οικονομολόγοι και διαμορφωτές πολιτικής, μεταξύ των οποίων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ως πολιτικός αλλά και νέα μητέρα εξηγεί γιατί η επαγγελματική ανέλιξη και η δημιουργία οικογένειας δεν είναι ασύμβατες, η υφυπουργός Ελενα Ράπτη, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος δηλώνει ότι η οικογένεια είναι το νόημα της ζωής, ο Νίκος Βέττας και ο Στράτος Φαναράς που μάς δίνουν σημαντικά στοιχεία από τις έρευνες που διεξάγουν, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Τάσος Γιαννίτσης, ο Βύρων Κοτζαμάνης, ο Νικόλας Φαραντούρης.

Και βέβαια, ο στοχαστής και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος που με βαθιά γνώση και σοφία μάς κάνει ξεκάθαρο ότι οι νέοι που δεν δημιουργούν οικογένεια μικραίνουν τον χρόνο τους, αφού «τα παιδιά είναι η αιωνιότητά μας».

Η «Σιωπηλή Κρίση» έδωσε, επίσης, φωνή και σε καθημερινούς ανθρώπους, που μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες γύρω από τη γονεϊκότητα και τις επιλογές της ζωής τους.

Η έκδοση «Η Σιωπηλή Κρίση – Οικογένεια και Δημογραφικό» δεν αποτελεί απλώς μια δημογραφική καταγραφή, αλλά ένα εργαλείο προβληματισμού, γνώσης και δράσης για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.