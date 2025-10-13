Η Κάλυμνος προσελκύει τους κορυφαίους αναρριχητές

Η Κάλυμνος συγκεντρώνει τα βλέμματα της διεθνούς αναρριχητικής σκηνής, φιλοξενώντας από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Αναρρίχησης 2025, μια διοργάνωση που έχει πλέον καταξιωθεί διεθνώς και έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομα του νησιού με την παγκόσμια κοινότητα της αναρρίχησης.

Με αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας, προβολές, δράσεις, εκθέσεις και πολιτιστικά δρώμενα, το φεστιβάλ επιστρέφει δυναμικά, επιβεβαιώνοντας πως η Κάλυμνος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο διεθνές καλεντάρι του αθλήματος. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς επανασυνδέει, μετά από χρόνια, την τοπική κοινωνία, τους αθλητές και τους φίλους της αναρρίχησης σε ένα κοινό πεδίο δημιουργίας και ανταλλαγής εμπειριών. Δεκάδες κορυφαίοι αναρριχητές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, καθώς και διεθνή μέσα ενημέρωσης του χώρου, θα βρεθούν στην Κάλυμνο για να καταγράψουν και να μεταδώσουν την ενέργεια, την ομορφιά και την αυθεντικότητα του τόπου.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει αναρριχητικές εξορμήσεις σε εμβληματικά πεδία του νησιού, φιλικούς αγώνες, προβολές ντοκιμαντέρ, συζητήσεις, εκπαιδευτικά workshops, μουσικές βραδιές και γαστρονομικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τη φιλοξενία της Καλύμνου.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές του νησιού και να δοκιμάσουν τη γεύση και την εμπειρία που προσφέρει η Κάλυμνος και πέρα από την αναρρίχηση.

Η παρουσία διεθνών αθλητών και κορυφαίων ΜΜΕ του χώρου ενισχύει την εικόνα της Καλύμνου ως τόπου αυθεντικής εμπειρίας και φυσικής πρόκλησης. Ανάμεσά τους, ο Silvo Karo, θρύλος της σλοβενικής ορειβασίας και τιμημένος με το Χρυσό Πιολέ (Piolet d’Or) για τη συνολική του προσφορά. Έχει κατακτήσει περισσότερες από 2.000 διαδρομές σε Παταγονία, Άλπεις και Ιμαλάια, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε ορισμένες από τις πιο δύσβατες κορυφές του κόσμου.

Η Sylvia Loreggian, γεννημένη στην Πάδοβα της Ιταλίας, ανήκει στις πλέον δραστήριες γυναίκες ορειβάτισσες και οδηγούς βουνού. Έχει συμμετάσχει σε αποστολές σε Νεπάλ, Αλάσκα και Πακιστάν, ενώ πρόσφατα επιχείρησε την ανάβαση στο K2, το δεύτερο υψηλότερο βουνό στον κόσμο. Το φεστιβάλ την υποδέχεται για πρώτη φορά στην Κάλυμνο, ένα μέρος που, όπως λέει, «συνδυάζει την πρόκληση του βράχου με τη ζεστασιά των ανθρώπων».

Ο Marcin Jamkowski, Πολωνός κινηματογραφιστής, συγγραφέας και πρώην αρχισυντάκτης του National Geographic Poland, παρουσιάζει την ταινία του Stronger than Ever, μια συγκινητική ιστορία για την επιστροφή του αναρριχητή Maciej Kubera “Pastor” μετά από σοβαρό ατύχημα. Η ταινία, που έχει ήδη ξεχωρίσει σε διεθνή φεστιβάλ, αποτελεί ύμνο στην ανθρώπινη αντοχή και τη δύναμη της κοινότητας των αναρριχητών.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν αναγνωρισμένοι αθλητές και προπονητές που ενισχύουν την ελληνική παρουσία στη διεθνή σκηνή. Ο Κώστας Γραφανάκης, Κρητικός αναρριχητής, προπονητής και απόφοιτος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, με πολυετή εμπειρία στην αγωνιστική και υπαίθρια αναρρίχηση, αναδεικνύει μέσα από τη δουλειά του τη συνολική φιλοσοφία του αθλήματος. Ο Μάνθος Βαλσαμίδης, μέλος της νέας γενιάς Ελλήνων αναρριχητών και ειδικευμένος αναισθησιολόγος, συνδυάζει τη γνώση της ιατρικής με την εμπειρία του βουνού, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την πρόληψη.

Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Καλλιόπη Κουτούζη Vogelzang αναφέρει: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην Κάλυμνο το Παγκόσμιο Αναρριχητικό Φεστιβάλ, που φέτος αποκτά ξανά την παγκόσμια δυναμική του, μετά από μια περίοδο περιορισμών. Πρόκειται για μια κορυφαία διοργάνωση που δίνει στο νησί μας τη δυνατότητα να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς αναρριχητικής κοινότητας. Η αναρρίχηση δεν είναι μόνο άθλημα· είναι τρόπος ζωής που συνδέει ανθρώπους από όλο τον κόσμο και για την Κάλυμνο αποτελεί σημαντικό μοχλό τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από το Φεστιβάλ προβάλλεται η φυσική μας ομορφιά, η φιλοξενία, οι γεύσεις και οι παραδόσεις μας. Εύχομαι σε όλους αξέχαστες στιγμές και δυνατές εμπειρίες από την Κάλυμνο».

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Καλυμνίων και την συνδρομή της CK Strategies αλλά και αναρριχητικών συλλόγων, εθελοντών και επιχειρηματιών που στηρίζουν με ενθουσιασμό αυτή τη μεγάλη γιορτή της αναρρίχησης και της εξωστρέφειας. Σε τούτο το σημείο, η Κάλυμνος δεν αποτελεί απλώς έναν μοναδικό αναρριχητικό προορισμό. Είναι τόπος όπου η φύση, ο άνθρωπος και το άθλημα συναντιούνται με αρμονία. Ένα νησί που μετουσιώνει το πνεύμα της περιπέτειας και της φιλοξενίας, μετατρέποντας κάθε ανάβαση σε εμπειρία ζωής και κάθε συμμετοχή σε γιορτή ανθρώπινης υπέρβασης.