Ladies Run: Για 13η χρονιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – Δήλωσε κι εσύ συμμετοχή

Στο πιο iconic κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας, θα συγκεντρωθούν στις 2 Νοεμβρίου οι γυναίκες του Ladies Run για να τρέξουν μια διαδρομή 5 χλμ. με τερματισμό στο Astir Beach.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, η ονειρεμένη χερσόνησος του Λαιμού στη Βουλιαγμένη πλημμυρίζει με 1.000 Ladies που τρέχουν για καλό σκοπό. Για 13η χρονιά, το Ladies Run θα επιστρέψει sold out, μετατρέποντας κάθε βήμα σε κίνηση αλληλεγγύης: μέσω του σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, 5€ από κάθε εγγραφή προσφέρονται για να στηριχθούν ευάλωτες γυναίκες.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:00 π.μ. και οι Ladies θα ξεχυθούν στη γραμμή εκκίνησης με τα καθιερωμένα θετικά και 100% θηλυκά vibes του θεσμού. Η διαδρομή των 5 χλμ. υπόσχεται μια εμπειρία που συνδυάζει τρέξιμο και στυλ: περνά μέσα από το μεγαλειώδες Four Seasons Astir Palace, συνεχίζει με θέα που κόβει την ανάσα ως το άκρο της χερσονήσου του Λαιμού, εκεί όπου το γαλάζιο αγκαλιάζει τον ορίζοντα, και επιστρέφει μέσα από την ολοκαίνουρια Astir Marina με τα πολυτελή γιοτ, πριν το φινάλε στην Astir Beach. Ένας τερματισμός στην πιο exclusive παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, που συνοδεύεται από χειροκροτήματα, χαμόγελα και συγκίνηση.



Το 2025 φέρνει εκπλήξεις και νέες συνεργασίες. Η Samsung, ως Χρυσός Χορηγός του Ladies Run, παρουσιάζει την 7η γενιά Galaxy foldables και τα Galaxy Watch8 Series, δίνοντας στις συμμετέχουσες τη δυνατότητα να μετρήσουν τα βιομετρικά τους δεδομένα με ακρίβεια πριν και μετά τον αγώνα. Το νέο exclusive T-shirt έχει σχεδιαστεί από την Qinetiko, τον νέο Apparel Partner με ειδίκευση στη βιωσιμότητα και το wellness, ενώ το φετινό αναμνηστικό τερματισμού θα είναι μια πολύτιμη δημιουργία τoυ Prigipo, της πιο κουλ μάρκας urban κοσμημάτων.



Οι Χορηγοί που στηρίζουν το Ladies Run

HOKA: Είναι το «Official Running Shoe» του Ladies Run 2025, παρουσιάζοντας τα Bondi 9, Clifton 10 και Cielo X1 2.0 – τρία μοντέλα που οι Ladies θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ημέρα του αγώνα.

Εθνική Τράπεζα: Για άλλη μια χρονιά, o Banking Partner του αγώνα, τριπλασιάζει την προσφορά στον ΔΕΣΜΟ για εγγραφές με κάρτες της, ανεβάζοντας την προσφορά στα 15€! ΟΠΑΠ: Ο κορυφαίος υποστηρικτής του αθλητισμού στην Ελλάδα, θα προσφέρει στις Ladies το πιο ανεβαστικό warmup και το πιο απολαυστικό stretching στις ξαπλώστρες της Astir Beach.

Arla PROTEIN: Δοκιμάστε ένα αποκατάστασης μετά τον τερματισμό με πρωτεϊνούχα ροφήματα αλλά και λαχταριστά puddings με σοκολάτα, βανίλια και καραμέλα.

ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ: Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ο υποστηρικτής της δικής σου ευεξίας, θα είναι εκεί με τις Ladies την ημέρα του αγώνα. Γιατί ευεξία σημαίνει να βρίσκεις τη δική σου ισορροπία, τη δική σου δύναμη, τη δική σου χαρά.



ERGO Ασφαλιστική: Από το 2012, μας ασφαλίζει με συμβόλαιο προσωπικού ατυχήματος και προσφέρει το premium goodie bag σε κάθε δρομέα.

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Ο Health Partner του θεσμού βρίσκεται πάντα κοντά μας και μας γεμίζει σιγουριά με εξειδικευμένο προσωπικό και ασθενοφόρο σε ετοιμότητα.

MG: Είναι το “Official Car” του Ladies Run, μια μάρκα με 100 χρόνια ιστορία, σύγχρονο όραμα και προηγμένες τεχνολογίες! Πριν από το επίσημο λανσάρισμα του μοντέλου στη χώρα μας, θα είναι εκεί το αμιγώς ηλεκτρικό MGS5, καθώς και τα MG ZS Max Hybrid+ και MG HS Plug-In Hybrid+.

Στην πιο exclusive παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, οι Ladies θα ζήσουν μια μοναδική γιορτή γεμάτη activations και εκπλήξεις από τους χορηγούς, που θα κάνουν τη συμμετοχή πραγματικά αξέχαστη. Η Μάντη Περσάκη, Wellness Partner, θα δώσει τον τόνο της ευεξίας ενώ ο VALAES δημιουργεί τα καλλιτεχνικά μετάλλια για τις νικήτριες από χρυσά κλαδιά ελιάς, αντάξια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τη μουσική ενέργεια θα δώσει η resident DJ του θεσμού Μαρία Παπιδάκη, κρατώντας τον ρυθμό της ημέρας ψηλά. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα. Μπες στο ladiesrun.gr και γίνε μέρος της πιο premium γιορτής γυναικείας δύναμης, ευεξίας και προσφοράς.

* Δηλώστε συμμετοχή εδώ