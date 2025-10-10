Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεθνή διοργάνωση του Μοντέρνου Πεντάθλου στο Άλσος Βεΐκου

Με τη συμμετοχή δεκάδων μεγάλων και μικρών φίλων του αθλητισμού και με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στο Άλσος Βεΐκου η διεθνής διοργάνωση «Galatsi Laser Run City Tour».

Ήταν ο δεύτερος αγώνας επίδειξης της σειράς «Laser Run City Tour και αποτέλεσε μία συνδιοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου, του Δήμου Γαλατσίου και του Γυμναστικού Συλλόγου «Γυμνάσιον» ενώ διεξήχθη υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου. Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αρχαία Ολυμπία.

Δεκάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν την περασμένη Κυριακή στο Άλσος Βεΐκου προκειμένου να γνωρίσουν το Laser Run. Πρόκειται για ένα άθλημα που συνδυάζει το τρέξιμο και τη σκοποβολή με όπλο Laser, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στο εξωτερικό. Δίπλα στους αγωνιζόμενους βρέθηκαν οι αθλήτριες και οι αθλητές του Μοντέρνου Πεντάθλου Αριάδνη Νάσκαρη, Ίρις Ίτσιου, Ολυμπία Παινέση, Θεοδώρα Καλογεροπούλου, Μαρία Πατσούρα, Ελπινίκη Σπαντούρου, Παύλος Δακουτρός, Παύλος Παπαδημητρίου, Νικόλας Σπαντούρος, Αθανάσιος Σπαντούρος και Άγγελος Πατσούρας.

«Ήταν ο δεύτερος στη σειρά αγώνας επίδειξης. Όπως και στο Ρέθυμνο έτσι και στο Γαλάτσι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προκειμένου να γνωρίσουν το άθλημά μας όλοι οι φίλοι του αθλητισμού. Το επόμενο ραντεβού είναι τον Νοέμβριο στην Αρχαία Ολυμπία», δήλωσε ο Νίκος Ιατρού, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.

Στις διοργανώσεις «Laser Run City Tour» μπορούν να πάρουν μέρος αθλούμενοι ανεξαρτήτου ηλικίας.