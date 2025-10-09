Γιατί να βάλεις φελλούς στο χώμα των φυτών; Γιατί υπάρχουν οφέλη που δεν φαντάζεσαι

Σίγουρα έχεις ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί και έχεις πετάξει τον φελλό στα σκουπίδια. Κι όμως, αυτό το μικρό αντικείμενο μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος για τα φυτά σου.

Ο φυσικός φελλός είναι βιοδιασπώμενος, πορώδης και γεμάτος αέρα, κάτι που τον κάνει ιδανικό για να ρυθμίζει την υγρασία στο χώμα.

Όταν βάζεις φελλούς —ολόκληρους, κομμένους ή τριμμένους— στο χώμα, αυτοί συγκρατούν το νερό του ποτίσματος και το απελευθερώνουν σταδιακά. Έτσι, αποφεύγεται η υπερβολική εξάτμιση και τα φυτά σου μένουν ενυδατωμένα για περισσότερη ώρα, ειδικά αν ζεις σε ζεστό κλίμα ή αν έχεις γλάστρες σε εσωτερικούς χώρους που στεγνώνουν γρήγορα.

