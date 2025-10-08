Τι σημαίνει να αποστρέφεις το βλέμμα όταν μιλάς, σύμφωνα με την ψυχολογία

Υπάρχουν φορές που η σιωπή λέει περισσότερα από τις λέξεις και υπάρχουν βλέμματα που μιλούν πιο δυνατά από κάθε φωνή.

Το πού κατευθύνουμε τα μάτια μας στη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν είναι τυχαίο. Είναι ένας μυστικός κώδικας ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, μια αλήθεια που περνάει ανάμεσα στις λέξεις και αποκαλύπτει τις πιο κρυφές μας σκέψεις.

Η δύναμη της οπτικής επαφής

Ο μη λεκτικός λόγος αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά μέσα επικοινωνίας, καθώς αποκαλύπτει συχνά περισσότερα από τις ίδιες τις λέξεις. Σε μια διαπροσωπική συζήτηση, η μη λεκτική συμπεριφορά μεταφέρει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πληροφοριών από τον προφορικό λόγο.

Διαβάστε περισσότερα στο queen.gr