TOYCON: Το παγκόσμιο φαινόμενο ήρθε και στην Ελλάδα!

Η παγκοσμίου φήμης TOYCON, η μεγαλύτερη έκθεση παιχνιδιών στον πλανήτη, έφτασε για πρώτη φορά και στην Ελλάδα!

Στις 18 Οκτωβρίου και για δύο ημέρες, το στάδιο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο κατακλύζεται από τους λάτρεις των αγαπημένων μας παιχνιδιών.

Μετά τις ΗΠΑ, την Αγγλία, την Γερμανία, τον Καναδά, τις Φιλιππίνες και όχι μόνο, έρχεται και στην Ελλάδα η τεράστια έκθεση με θέμα το παιχνίδι.



• Videogames • Φιγούρες • Επιτραπέζια • Vintage • Συλλεκτικά • Τεχνολογίας • Card games • Μοντελισμός • Κόμικς • 360 Video Booth • Interactive Wall Games • Πίστα με ηλεκτρικά κάρτ • Arcades •Retro υπολογιστές • Subbuteo • Παιδότοπος • Ξύλινα και παρουσιάσεις νέων προϊόντων είναι ένα δείγμα για το θέμα της έκθεσης αυτής

Νέα προϊόντα, θα γεμίσουν την έκθεση στις 18 και 19 Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν διαδραστικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, υποδοχή με μαγικά από τον μάγο Dio, παραστάσεις με τον Κλόουν Σάλβο, φωτογραφίες με τον Μπόμπ Σφουγγαράκη, διαγωνισμοί, εστίαση και πολλές εκπλήξεις.

Και βεβαίως, στο Mega Event της έκθεσης, θα είναι κοντά μας σε ένα live radio show από τον Music 89.2, τα αγαπημένα μας «ΚΟΥΝΑΒΙΑ», με τους Φάνη Λαμπρόπουλο, Ελένη Βουλγαράκη και Δημήτρη Μπουμπουλίνη, με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ