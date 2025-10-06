Έκτη η εθνική γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γκόλμπολ

Τη 6η θέση κατέκτησε η Εθνική ομάδα Γκόλμπολ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στο Παγιουλάχτι της Φινλανδίας.

Σε έναν καταπληκτικό αγώνα με τη Μεγάλη Βρετανία, τα κορίτσια της Μένης Κεσσανοπούλου πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους μέχρι τέλους, αλλά ηττήθηκαν με 3-1 και κατέλαβαν την 6η θέση στη διοργάνωση.

Η εθνική είχε ηττηθεί με 2-1 στον προημιτελικό από τη γηπεδούχο Φινλανδία, ενώ ο αγώνας με τη Γαλλία για τις θέσεις 5-8 έληξε 4-3 υπέρ της ελληνικής ομάδας.

Η ελληνική ομάδα, μια δυνατή αντίπαλος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δέχτηκε τα λιγότερα γκολ στην διοργάνωση παίζοντας εκπληκτική άμυνα!

Η ομοσπονδιακή προπονήτρια τόνισε σε δήλωσή της:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή για την αρμονική και επιτυχημένη συνύπαρξη. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες, οι οποίες ξεπέρασαν τον εαυτό τους, και αναφέρομαι με πλήρη επίγνωση, μιας και η Εθνική μας ομάδα είχε να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση από το Μάιο του 2024. Η 6η θέση φαντάζει πλατινένια και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη.

Εύχομαι και θέλουμε μεγαλύτερη στήριξη, έτσι ώστε η Εθνική Ομάδα Γκόλμπολ Γυναικών να έχει μια αντάξια της δυναμικότητάς της συμμετοχή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2026 που με τόσο κόπο προσπαθεί να εξασφαλίσει».

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει σήμερα (6/10) στην Ελλάδα.

Τελική κατάταξη:

1. Τουρκία

2. Ισραήλ

3. Φινλανδία

4. Ουκρανία

5. Μεγάλη Βρετανία

6. ΕΛΛΑΔΑ

7. Πολωνία

8. Γαλλία

9. Γερμανία

10. Ισπανία

11. Ουγγαρία