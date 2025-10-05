Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

Ο Έλληνας αθλητής Κίμωνας Ρακόπουλος έλαμψε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην παγκόσμια σκηνή των extreme sports.

Τιμώντας τα γαλανόλευκα χρώματα, ο Ρακόπουλος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο (3η θέση) στο International High Bridge Extreme Sports Invitational Tournament, μία από τις πιο απαιτητικές διοργανώσεις Base Jumping παγκοσμίως, που διεξήχθη στην Κίνα από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα σε 31 κορυφαίους αθλητές από 21 χώρες, ο Ρακόπουλος ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Άλμα από τα 625 μέτρα στην υψηλότερη γέφυρα

Ο στόχος της διοργάνωσης ήταν εξαιρετικά απαιτητικός, καθώς οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν άλματα από μερικές από τις υψηλότερες γέφυρες του πλανήτη. Η επιτυχία απαιτούσε άνοιγμα αλεξιπτώτου σε ιδανικό χρόνο και προσγείωση με απόλυτη ακρίβεια στον προκαθορισμένο στόχο.

Το πιο εντυπωσιακό άλμα πραγματοποιήθηκε από την Huanjiang Grand Canyon Bridge στην επαρχία Guizhou, η οποία αναδείχθηκε ως η νέα υψηλότερη γέφυρα του κόσμου με ύψος 625 μέτρων και μάλιστα εγκαινιάστηκε την ημέρα του αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, με σταθερές και εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλα τα άλματα, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των νικητών. Τα άλματα του Ρακόπουλου περιλάμβαναν, επίσης, τις εμβληματικές γέφυρες:

Beipanjiang Bridge (ύψους 565 μέτρων).

Balinghe Bridge (ύψους 370 μέτρων).

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την παρουσία του Ρακόπουλου στην παγκόσμια ελίτ του Base Jumping.

Δείτε το εντυπωσιακό άλμα

Πηγή: newsbomb.gr