Ο Red Bull αθλητής Sandro Dias σπάει δύο Παγκόσμια ρεκόρ Guinness κατεβαίνοντας από κτίριο 22 ορόφων με skateboard

Ο 50χρονος Red Bull αθλητής έφτασε τα 103,8 χλμ./ώρα, πραγματοποιώντας κατάβαση από ύψος 88,91 μ., το οποίο οι ντόπιοι αποκαλούν «την απόλυτη ράμπα σκέιτ».

ΠΟΡΤΟ ΑΛΕΓΚΡΕ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, 25 Σεπτεμβρίου – Ο Βραζιλιάνος επαγγελματίας skater Sandro Dias έγραψε ιστορία, καταρρίπτοντας δύο Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness™ μετά από μια κατάβαση από κτίριο 22 ορόφων στη νότια Βραζιλία.

Κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ, με τίτλο Red Bull Building Drop, ο Dias έφτασε την ταχύτητα 103 χλμ./ώρα, ξεκινώντας από ύψος 70 μ. με πτώση 60μ., όπως μετρήθηκε από το χαμηλότερο σημείο της ράμπας μέχρι την πλατφόρμα.

Η κατάβαση ρεκόρ

Ο Sandro Dias κατέβηκε από το κτίριο Centro Administrativo Fernando Ferrari στο Πόρτο Αλέγκρε, καταρρίπτοντας δύο ρεκόρ: την ψηλότερη κατάβαση (drop-in) και τη μεγαλύτερη ταχύτητα με skateboard. Ξεπέρασε, έτσι, τις επιδόσεις που είχε σημειώσει στις προπονήσεις, όταν είχε καταφέρει κατάβαση σχεδόν 6 μ. χαμηλότερα, με ταχύτητα 90,8 χλμ./ώρα.

Όπως ο ίδιος δήλωσε μετά την τελική κατάβαση:

«Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι να μην εγκαταλείπεις ποτέ τα όνειρά σου. Αυτό ήταν ένα όνειρο 13 χρόνων και πάνω, που μόλις καταφέραμε τώρα, ξεπερνώντας τα όρια».

Ένας αστικός θρύλος που έγινε πραγματικότητα

Σε συνεργασία με την Prada Linea Rossa, ο 50χρονος Red Bull αθλητής πραγματοποίησε έναν θρύλο της αστικής κουλτούρας, μετατρέποντας το κτίριο στην απόλυτη skate ράμπα. Το πλαϊνό σχήμα του κτιρίου, που μοιάζει πραγματικά με ράμπα, για δεκαετίες τροφοδοτούσε φήμες, οι οποίες δημιούργησαν memes και όνειρα της skate κουλτούρας με μινιατούρες fingerboard, ακόμη και ένα σατιρικό viral βίντεο στο YouTube, πριν από 16 χρόνια. Mέχρι όμως που ο Ντίας μετέτρεψε τη φαντασία σε πραγματικότητα στις 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Δέκα μήνες προετοιμασίας

Με εκπαίδευση σε G-force, ταχύτητα και συστήματα ασφαλείας με αερόσακους, το εγχείρημα ήρθε ως αποτέλεσμα ακριβούς σχεδιασμού και «υπολογισμένου ρίσκου». Ο Dias προπονήθηκε με γιλέκο 40 κιλών σε τροποποιημένη mega ramp και έφτασε τα 136 χλμ./ώρα σε τεστ ταχύτητας το οποίο πραγματοποιήθηκε σε αεροδιάδρομο.

Τα όνειρα αψηφούν την ηλικία

Στα 50 του, ο Dias συνεχίζει να ωθεί τα όρια του skateboard στα άκρα, τιμώντας την ιστορία του και υπερβαίνοντας κάθε διαγωνισμό ή ρεκόρ. Όπως είπε:

«Πάντα έλεγα ότι αυτό ήταν κάτι που θα ωφελούσε το skateboard συνολικά. Η μεγάλη αυτή επιτυχία και η προβολή που λάβαμε βοηθούν όλους – κι αυτός ήταν ο στόχος. Δεν έχει να κάνει με τη φήμη, αλλά με την υπέρβαση των ορίων και τη δημιουργία ευκαιριών για τους ανθρώπους».