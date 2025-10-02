9ο NFL Athens: Άλλη μία επιταγή 23.117,50 ευρώ και 261.505,50 η συνολική δωρεά στο «Μαζί για το Παιδί»

Ο όμορφος κύκλος του 9ου No Finish Line Athens «έκλεισε» ιδανικά με την παράδοση άλλης μίας επιταγής 23.117,50 ευρώ ανεβάζοντας το σύνολο της δωρεάς προς το «Μαζί για το Παιδί» σε 261.505,50 ευρώ, αλλά και παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τις χρυσές πρέσβειρες του 10ου επετειακού No Finish Line Athens 2026.

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στο Moxy Athens City, η πρόεδρος και εκτελεστική διευθύντρια του No Finish Line Athens, κ. Σοφία Κέδε μαζί με εκπροσώπους από τους δύο μεγάλους χορηγούς της διοργάνωσης την γενική διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ειρήνη Χαλκιαδάκη, την Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς κ. Μαρία Ρουκούδη, παρέδωσαν την επιταγή δωρεάς στην κ. Γιάννα Παναγιωτίδου, μέλος του ΔΣ του «Μαζί για το Παιδί».

Μαζί τους ο κ. Γιάννης Νικολάου γενικός γραμματέας και διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς οργανισμού Νo Finish Line International, καθώς και ο κ. Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της ΕΟΕ, που από φέτος αποτελεί θεσμικό υποστηρικτή της διοργάνωσης και ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία διεξαγωγής του No Finish Line Athens στην Ελλάδα.

Χάρη στα 92.470 χιλιόμετρα φιλανθρωπίας (97.225 χλμ συνολικά) που καταγράφηκαν φέτος από σχεδόν 8.500 συμμετέχουσες και συμμετέχοντες δρομείς στην Αγορά του ΟΑΚΑ (από την Τετάρτη 7 Μαΐου έως και την Κυριακή 11 Μαΐου), το NFL Athens με τη συνδρομή των ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένων χορηγών του έχει στηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερα από 30.000 παιδιά του «Μαζί για το Παιδί» που είναι σε ανάγκη.

«Χρυσές» Πρέσβειρες του 10ου NFL Athens οι αθλήτριες της Εθνικής ομάδας πόλο!

Ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς αποτέλεσε η ανακοίνωση πως αθλήτριες της Χρυσής Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών θα είναι πρέσβειρες του 10ου επετειακού No Finish Line Athens 2026. Οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες του 2025 που μόλις πριν δύο μήνες συγκίνησαν όλη την Ελλάδα με την τεράστια διάκριση που πέτυχαν στη Σιγκαπούρη, εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση από τη Νεφέλη Κρασσά.

Η 17χρονη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια που είναι και Πρωταθλήτρια Ελλάδας με τον ΝΟ Βουλιαγμένης αποτέλεσε μία συμβολική επιλογή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών, καθώς η Νεφέλη είναι και το νεαρότερο μέλος της Εθνικής, αλλά και αυτή που με τη δήλωσή της έδωσε το σύνθημα για νέα ρεκόρ χιλιομέτρων Αγάπης το 2026:

«Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι κι εγώ μία από τις πρέσβειρες του No Finish Line Athens, μια διοργάνωση που βοηθάει το «Μαζί για το Παιδί». Εδώ που κάθε χιλιόμετρο είναι μια πράξη Αγάπης για τα παιδιά που το χρειάζονται. Εύχομαι και με την δική μας συμβολή στο 10ο επετειακό No Finish Line να καταγραφούν ακόμη περισσότερα χιλιόμετρα και να στηριχθούν ακόμη περισσότερα παιδιά που έχουν ανάγκη»!

Η «οικοδέσποινα» της εκδήλωσης, πρόεδρος και εκτελεστική διευθύντρια του No Finish Line Athens, κ. Σοφία Κέδε τόνισε με νόημα:

«Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που για 9η χρονιά συμμετείχατε στο NFL Athens και καταγράψατε περισσότερα από 92,000 χιλιόμετρα Αγάπης. Τα τελευταία 9 χρόνια καταφέρατε να μας βοηθήσετε να συγκεντρώσουμε περισσότερα από 260.000 ευρώ συνολικής προσφοράς για το «Μαζί για το Παιδί». Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να τρέχουμε για καλό σκοπό. Σας περιμένουμε όλους στο 10ο επετειακό No Finish Line Athens για να συγκεντρώσουμε ακόμη περισσότερα χιλιόμετρα Αγάπης. Να είστε όλοι εκεί»!

Η κ. Γιάννα Παναγιωτίδου, μέλος του ΔΣ του «Μαζί για το Παιδί» υπογράμμισε:

«Θα ήθελα εκ μέρους της προέδρου του «Μαζί για το Παιδί», κ. Αλεξάνδρα Μαρτίνου και του ΔΣ να ευχαριστήσουμε από καρδιάς το No Finish Line Athens που για 9η χρονιά μας βοηθάει έμπρακτα ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά από ευάλωτες οικογένειες που μας έχουν ανάγκη ένα καλύτερο μέλλον.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, τους χορηγούς, τους εθελοντές και φυσικά τους δρομείς που τρέχουν και μαζεύουν χιλιόμετρα που μετατρέπονται σε χρήματα. Περιμένουμε με ανυπομονησία το 10ο επετειακό No Finish Line Athens, ώστε να το γνωρίσουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι και να τρέξουν για έναν τόσο καλό σκοπό».

Πάντα δίπλα στις διοργανώσεις που προάγουν τα ιδεώδη του Ολυμπισμού, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος ανέφερε:

«Συγχαρητήρια για αυτή την δράση και την εξαιρετική προσπάθεια. Εμείς στην ΕΟΕ στηρίζουμε όλο τον αθλητισμό και κοινωνικές δράσεις όπως το No Finish Line Athens.

Δεν υπάρχει τερματισμός, υπάρχει ένα όμορφο ταξίδι στον αθλητισμό. Σας εύχομαι να συνεχίσετε το έργο που κάνετε και είναι πολύ σημαντικό για όλους. Ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο η άθληση, αλλά η παιδεία και ο πολιτισμός, όπως είναι αυτή η δράση του No Finish Line Athens».

Το No Finish Line Athens, ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου σε προσφορά, συμμετοχή, διάρκεια συνδυάζει άθληση, αναψυχή και κοινωνική προσφορά, ενώ διεξάγεται υπό την ευθύνη του διεθνή οργανισμού No Finish Line International και τελεί υπό την αιγίδα του Πρίγκηπα Αλβέρτου του Μονακό. Στην Ελλάδα υλοποιείται από το NFL Athens, το «Μαζί για το Παιδί» και τον Ερμή Κωνσταντινούπολης 1877, σε συνεργασία με το ΟΑΚΑ και την στήριξη της ΕΟΕ.

«Κλείνοντας» την όμορφη γιορτή όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο πλαίσιο της τελετής απονομής της επιταγής στο «Μαζί για το Παιδί» πραγματοποιήθηκαν και ειδικές βραβεύσεις:

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

100ωρο Elite Ultra Run

1η Γυναίκα στην κατηγορία 20-39: Άννα-Εύη Μουστάκα 401,3 χλμ

1η Γυναίκα στην κατηγορία 50-59: Λιντίτα Χόκια 385,9 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 20-39: Νίκος Πορφυρόπουλος 455,2 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 40-49: Συμεών Τσικρίκης 492,2 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 50-59: Alessandro Piacenti 249,3 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 60-69: Πέτρος Αριστείδου 333 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 70 και άνω: Patrice Loquet 330,1 χλμ

100ωρο Φιλανθρωπικό

1η Γυναίκα στην κατηγορία 20-39: Ευαγγελία Λιάπη 114,5 χλμ

1η Γυναίκα στην κατηγορία 40-49: Βασιλική Μπουγά 291,6 χλμ

1η Γυναίκα στην κατηγορία 50-59: Άννα Προδρομίτη 313,7 χλμ

1η Γυναίκα στην κατηγορία 60-69: Δήμητρα Γιαννακοπούλου 203,1 χλμ

1η Γυναίκα στην κατηγορία 70 και άνω: Αντωνία Μήλιου 38,5 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 20-39: Νίκος Τζουβελέκης 206,91 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 40-49: Kristof Claeys 240,6 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 50-59: Χρήστος Λιάπης 402,3 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 60-69: Νικήτας Νομικός 203,1 χλμ

1ος Άνδρας στην κατηγορία 70 και άνω: Γιώργος Παπαλιός 132,8 χλμ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

Εταιρείες

Α΄Κατηγορία 15-29: Δημουλάς 1.315 χλμ

Β΄Κατηγορία 30-59: Priority Consultants 2.420 χλμ

Γ΄Κατηγορία 60-119: Optima Bank 1.655 χλμ

Δ΄Κατηγορία 120 και άνω: Εθνική Ασφαλιστική 2.752 χλμ

Σχολεία

Α΄Κατηγορία 30-59: 5° Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 437 χλμ

Β΄Κατηγορία 60-119: 2ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής 2.405 χλμ

Γ΄Κατηγορία 120 και άνω: 7ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής & Ειδικό Πεντέλης 6.692 χλμ

Σύλλογοι

Α΄Κατηγορία 15-29: Σύλλογος Δρομέων Γαλάτσι Runners 1.653 χλμ

Β΄Κατηγορία 30-59: Active Monkeys 1.095 χλμ

Γ΄Κατηγορία 60 και άνω: Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής 4.439 χλμ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ομάδα με το μεγαλύτερο αριθμό μελών:

7ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής & Ειδικό Πεντέλης 512 άτομα

Ομάδα με το μεγαλύτερο μέσο όρο χιλιομέτρων:

Σύλλογος Δρομέων Γαλάτσι Runners 66,12 χλμ

Ομάδες με τις περισσότερες συμμετοχές σε No Finish Line Athens:

ΝΑΜΑ 8 συμμετοχές

Minerva Marine 8 συμμετοχές

Attica Group 8 συμμετοχές

Ομάδα με διπλασιασμό χιλιομέτρων από την προηγούμενη διοργάνωση:

6ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής 1263 km (2024) - 2405km (2025)

Optima Bank 694 km (2024) - 1655 km (2025)

Dimand 119 km (2024) - 518 km (2025)