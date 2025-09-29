Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός και η Media Day του Παναθηναϊκού (vid, pics)

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου και παράλληλα τον καθιερωμένο Αγιασμό των τμημάτων αρτιμελών και ΑμεΑ του Συλλόγου.

Σε μια καταπράσινη ατμόσφαιρα ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ξεκίνησε την επίσημη σεζόν στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το «τριφύλλι» πραγματοποίησε φέτος ετήσια συνέντευξη Τύπου και μίλησαν εκπρόσωποι από όλα τα τμήματα του Συλλόγου αρτιμελών και ΑμεΑ για πρώτη φορά.

Ο εμβληματικός Ρούλης Αγραπιδάκης ξεκίνησε τη Συνέντευξη και έδωσε το σύνθημα «Στις χαρές καις τις λύπες μαζί». Εν συνεχεία ακολούθησε ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη κ. Δημήτρης Βρανόπουλος που ανέφερε «Θεωρώ ότι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην ιστορία μας και θεωρώ ότι είμαστε ένα κλικ παραπάνω και θέλουμε να δώσουμε όλα τα εφόδια στις ομάδες για να έρθουν τίτλοι».

Ο Γενικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Σωτήρης Πανταλέων επισήμανε «Κάναμε μια πολύ μεγάλη επένδυση και οπωσδήποτε αλλαγή ή προσθήκη έγινε με γνώμονα να διεκδικήσουμε τίτλους και να κάνουμε τον κόσμο του Παναθηναϊκού χαρούμενο».

Σε ότι αφορά την πρέσβειρα του «τριφυλλιού» Αθηνά Παπαφωτίου τόνισε «Από τη στιγμή που εντάχθηκα στον Παναθηναϊκό , οι άνθρωποι που γνώρισα με έκαναν να δεθώ με την ομάδα και να νιώθω τιμή και περηφάνεια που υπήρξα μέλος της».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρών έδωσε και ο Νίκος Παππάς που μίλησε μαζί με τους εκπροσώπους του τμήματος μπάσκετ Ν.Α. και του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο.

Λίγο αργότερα έγινε ο ετήσιος Αγιασμός των τμημάτων στη Θύρα 12 των τμημάτων ΑμεΑ, αλλά και στον ιστορικό χώρο του κλειστού της Λεωφόρου.

Ο επί σειρά ετών χορηγός του Παναθηναϊκού κ. Παναγιώτης Τζελάλης ήταν εκείνος που έδωσε τα δώρα στους νικητές των διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των αθλητών στο κλειστό της Λεωφόρου.

Επιπλέον χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εκδοτική εταιρεία Belle Epoque που χάρισε βιβλία στους νικητές.

Αναλυτικά εδώ ολόκληρη η Συνέντευξη Τύπου: