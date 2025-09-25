ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino: Σε έναν μήνα η διεθνής γιορτή αθλητισμού και ζωής στη Μεσσηνία

Στις 24-26 Οκτωβρίου η κορυφαία τριαθλητική διοργάνωση ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025 συγκεντρώνει στη Νότια Πελοπόννησο την παγκόσμια κοινότητα του τριάθλου. Περισσότεροι από 1.500 αθλητές από 65 χώρες, 500 εθελοντές και 4.000 θεατές και επισκέπτες θα ζωντανέψουν το πνεύμα του IRONMAN® και θα κάνουν πράξη το “Anything Is Possible”, εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Για τρεις ημέρες στη Μεσσηνία, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece γίνεται μια αξέχαστη εμπειρία για όλους. Αθλητές, οικογένειες, θεατές, συνοδοί και φίλοι δίνουν τον παλμό στο W Costa Navarino, με χαμόγελα μικρών και μεγάλων στις δύο παράλληλες εκδηλώσεις, με συναντήσεις στην EXPO και στη Navarino Agora την παραμονή του αγώνα, και την Κυριακή με χειροκροτήματα στη Γραμμή Εκκίνησης και συγκίνηση στη Γραμμή Τερματισμού, σε μία γιορτή αθλητισμού και ζωής.

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ, παρουσία εκπροσώπων θεσμών, χορηγών, αθλητών και φίλων του IRONMAN® 70.3® Greece, καθώς και του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, κ. Κωνσταντίνου Χαλιορή, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Θάνος Μιχελόγγονας, δήλωσε: «Η φιλοξενία μιας τόσο εμβληματικής διοργάνωσης όπως το IRONMAN® 70.3® Greece στην Πελοπόννησο δεν είναι μόνο μια μεγάλη αθλητική στιγμή· είναι και μια στρατηγική επιλογή. Επενδύουμε συστηματικά στο outdoor και adventure tourism, με δράσεις που συνδέουν τον αθλητισμό, τη φύση, τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινωνίες. Όλα μαζί δημιουργούν ένα ισχυρό οικοσύστημα εμπειριών που ενισχύει την εξωστρέφεια, προσελκύει ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων και αφήνει πολλαπλασιαστικά οφέλη. Η Πελοπόννησος ανοίγει τον δρόμο για να γίνει κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός υπαίθριων και πολιτιστικών εμπειριών, προσφέροντας ασφάλεια, σύγχρονες υποδομές και ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025 είναι ένας σημαντικός σταθμός που μας φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο.»

Ο κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος & Ιδρυτής της ευΖΗΝ feelόsophy, διοργανώτριας εταιρείας του IRONMAN® 70.3® Greece, σημείωσε: «Είμαστε προ των πυλών του 6ου IRONMAN® 70.3® Greece. Ξεκινήσαμε στην Costa Navarino το 2019 και με συγκίνηση και μεγάλη χαρά επιστρέφουμε φέτος, 6 χρόνια μετά, στην πανέμορφη φύση της Πελοποννήσου, στη μαγευτική Μεσσηνία. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους αθλητές μια αξιομνημόνευτη και πρωτίστως ασφαλή εμπειρία που θα συνδυάζει το αγαπημένο τους άθλημα με την ελληνική φιλοξενία και τα μοναδικά τοπία. Στην ευΖΗΝ feelόsophy οραματιζόμαστε να αναδείξουμε τη χώρα μας σε κορυφαίο διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού, και μια διοργάνωση με τις παγκόσμιες προδιαγραφές του IRONMAN® συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό το αποτέλεσμα, όμως, δεν είναι έργο μόνο της δικής μας ομάδας, αλλά καρπός της εξαιρετικής και διαρκούς συνεργασίας με πολλούς ανθρώπους. Σας ευχαριστώ έναν-έναν ξεχωριστά!»

Η κα Έλενα Χριστοπούλου, Διευθύντρια Χορηγιών Ομίλου ΔΕΗ, του ονομαστικού χορηγού της διοργάνωσης, τόνισε: «Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που η ΔΕΗ βρίσκεται σήμερα εδώ και δίνει το όνομά της σε ένα τόσο ξεχωριστό αθλητικό γεγονός, το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025. Μια διοργάνωση που δεν είναι μόνο ένας απαιτητικός αγώνας, αλλά μια μοναδική εμπειρία που φέρνει κοντά αθλητές, θεατές και τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας δεσμούς και προβάλλοντας αξίες όπως η προσπάθεια, η συνεργασία και το πάθος για πρόοδο. Στηρίζουμε για τέταρτη συνεχή χρονιά τον τριαθλητικό αγώνα IRONMAN® στην Ελλάδα, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει, να ενώνει και να προβάλλει τη χώρα μας διεθνώς. Η παρουσία μας σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση εκφράζει τις αξίες μας: εξέλιξη, βιωσιμότητα και κοινωνική υπευθυνότητα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτήν τη γιορτή αθλητισμού και εξωστρέφειας.»

Ο κ. Μάικ Αργύρης, Sports Director της Costa Navarino, χορηγού φιλοξενίας της 6ης διοργάνωσης IRONMAN® 70.3® Greece, ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που το IRONMAN® 70.3® Greece επιστρέφει στη Μεσσηνία και την Costa Navarino, αναδεικνύοντας την Πελοπόννησο ως έναν ιδανικό αθλητικό και τουριστικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου. Η φετινή διοργάνωση που φιλοξενείται για πρώτη φορά στο W Costa Navarino αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς περιλαμβάνει και παράλληλες δράσεις για παιδιά και νέους αθλητές, ενισχύοντας τη διάδοση του αθλητικού πνεύματος στις νεότερες γενιές. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προβάλλουμε τον πλούτο και την ομορφιά της περιοχής μέσα από διοργανώσεις που συνδυάζουν τον αθλητισμό με το μοναδικό φυσικό της πλούτο.»

Στο ίδιο αθλητικό και εορταστικό κλίμα, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Τριαθλητικής Ομοσπονδίας, κ. Γιάννης Πατλάκας, επεσήμανε: «Το IRONMAN® δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι σύμβολο δύναμης, αντοχής και υπέρβασης. Είναι το σημείο συνάντησης αθλητών από όλο τον κόσμο και η απόδειξη ότι το τρίαθλο στην Ελλάδα μεγαλώνει, δυναμώνει και πλέον διεκδικεί τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη. Η Ελλάδα έχει ταλέντο, έχει υποδομές, έχει πάθος και σήμερα θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους: Το ελληνικό τρίαθλο είναι εδώ, είναι ζωντανό και το μέλλον του λαμπρό!»

Η Dream Team του ελληνικού τριάθλου, που διακρίθηκε τον Αύγουστο στο 2025 Asia & Europe Triathlon Age Group & Elite Championships στην Κωνσταντινούπολη, θα βρεθεί στο τερέν του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2025. Οι Παναγιώτης Μπιτάδος, Χρήστος Γαρέφης, Παναγιώτης Δημόπουλος, Νικήτας Καλλίτσης, Συμεών Οφλίδης, Σοφία Γαρέφη, Ουρανία Νομικού και Ελισάβετ Δήμου θα αγωνιστούν με πάθος, χαρίζοντας σε όλους μοναδικές στιγμές υπερηφάνειας και έμπνευσης. Μαζί τους, οι Olympians Κέλλυ Αραούζου (κολύμβηση), Κωνσταντίνος Στάμου (κολύμβηση) και Γιώργος Μπούγλας (ποδηλασία) φέρνουν το Ολυμπιακό πνεύμα σε αυτήν τη γιορτή ζωής και αθλητισμού.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο της Συνέντευξης Τύπου ήταν η τιμητική απονομή του No 1 BIB Number στον Πανευρωπαϊκό Πρωταθλητή Τριάθλου, Παναγιώτη Μπιτάδο, αναγνωρίζοντας την αθλητική του αριστεία και την έμπνευση που δίνει σε όλη την αθλητική κοινότητα.

Στην εκδήλωση αποκαλύφθηκε και το φετινό μετάλλιο, μαζί με τη φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό του: σε λαδί χρώμα, που συμβολίζει τις ελιές και το εύφορο κλίμα της Μεσσηνίας, με εξάγωνο σχήμα εμπνευσμένο από το Κάστρο της Πύλου και το δυνατό μήνυμα «Η θέλησή μου είναι το φρούριό μου.»

O αγώνας διοργανώνεται από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, με την ενέργεια της ΔΕΗ του κορυφαίου Powertech Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ονομαστικού χορηγού, και επίσημο χορηγό φιλοξενίας την Costa Navarino.

Το AVRA WAVE είναι το επίσημο νερό της διοργάνωσης, ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος συμμετέχει ως επίσημος Mobility Partner με τα brands NOOS by ECOSHIFT, BYD, ISUZU, KTM GROUP, MV AGUSTA, FELT και SEA-DOO, το Τμήμα Εταιρικών Πελατών της JYSK ονοματίζει το Night Run Peloponnese που φιλοξενεί ο Δήμος Τριφυλλίας και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ονοματίζει το IRONKIDS Peloponnese που φιλοξενεί ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, ενώ η Aegean Airlines είναι ο επίσημος συνεργάτης για τις αεροπορικές μετακινήσεις, ενώ. Ανάμεσα στους υποστηρικτές είναι η GENERALI, που φροντίζει για την ασφάλεια όλων, η COBRA Center για όλες τις εσωτερικές επικοινωνίες για τη διοργάνωση, η Heineken 0.0 που ονοματίζει φέτος το Athlete Garden που θα απολαύσουν οι αθλητές μετά τον τερματισμό τους, η Top Cycles για το service των ποδηλάτων, η GU Energy που αναλαμβάνει τη διατροφή και την ενέργεια των αθλητών, η Bella Frutta & Orsero με φρέσκα φρούτα γεμάτα βιταμίνες, και η ΕΠΟΜΕΑ που αποτελεί τον Ιατρικό Συνεργάτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η διοργάνωση στηρίζει τον τριαθλητή Γιώργο Χατζηιωαννίδη, ο οποίος συμμετέχει στον αγώνα και παράλληλα συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει το έργο του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “ΦΛΟΓΑ”.

Το τριαθλητικό τριήμερο θα πλαισιωθεί από δύο παράλληλες εκδηλώσεις powered by IRONMAN® που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια και σε αθλητές κάθε επιπέδου: το JYSK Night Run Peloponnese, μια ήπια δρομική διαδρομή 5χλμ στη Μαραθούπολη την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 18:00 την ώρα του ηλιοβασιλέματος και το ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese 2025 powered by IRONMAN® το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 11:00 στο λιμάνι της Πύλου, με εύκολες διαδρομές για παιδιά από 6 ετών και πολλές εκπλήξεις και παιχνίδια.

Τον Οκτώβριο το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece τοποθετεί τη Μεσσηνία στο βάθρο του παγκόσμιου αθλητισμού!

Σχετικά με την ευZHN feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το L'Etape Greece by Tour de France και το B2Run Aθens, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας.

Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.

Σχετικά με την Πελοπόννησο

Η Πελοπόννησος αποτελεί μία από τις πιο αυθεντικές και πολυδιάστατες περιοχές της Ελλάδας, με πλούσια ιστορία, σπάνια φυσικά τοπία και δυναμική πολιτιστική ταυτότητα. Με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού και την ανάδειξη της Πελοποννήσου ως κορυφαίου προορισμού για αυθεντικές εμπειρίες, η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει σταθερά σε δράσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον αθλητισμό, την ευζωία και τη σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο.

Η υποστήριξη του ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece εντάσσεται σε αυτήν τη στρατηγική και αναδεικνύει την Πελοπόννησο– ως έναν ιδανικό προορισμό αθλητικού τουρισμού υψηλού επιπέδου.

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται στη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ και πλήρους απολιγνιτοποίησης το 2026. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, ενώ έχει τοποθετήσει τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής του στρατηγικής.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Έχει παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Β. Μακεδονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Tο παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται σε 12,5GW, με την ετήσια παραγωγή ενέργειας να φτάνει τις 21TWh. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,3GW, ενώ έργα ισχύος 3,7GW βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους προσφέρει 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας.

Στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την ενέργεια με την καινοτομία, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάβασης και επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, από πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), έως διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, data centers και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές στις εταιρικές λειτουργίες του, ενισχύοντας τη διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδος του Ομίλου σε θέματα ESG αποτυπώνεται σε αναβαθμίσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως S&P Global, CDP, FTSE Russell και ATHEX ESG, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή πρωτοβουλία SBTi για το κλίμα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και από το 2001 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σχετικά με την Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η ανάδειξη της Μεσσηνίας, με σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, signature γήπεδα γκολφ και πλήθος δραστηριοτήτων για κάθε εποχή του χρόνου. Στο Navarino Dunes βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. Το Navarino Bay φιλοξενεί το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το W Costa Navarino καθώς και τη Navarino Agora, έναν διαδραστικό χώρο με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες. Kαι στις δυο περιοχές λειτουργούν signature γήπεδα γκολφ, ενώ στο Navarino Hills βρίσκονται δύο ακόμα signature γήπεδα γκολφ.