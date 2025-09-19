Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού: Σε εξέλιξη οι εγγραφές για τη 13η διοργάνωση

Μία μεγάλη γιορτή του αθλητισμού θα αποτελέσουν, για ακόμα μία χρονιά, οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού.

Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, αθλητές, αθλήτριες, αθλούμενοι και φίλοι του άθλησης θα πάρουν μέρος στη 13η διοργάνωση που δίνει έμφαση στην υγεία, την ομαδικότητα, την κίνηση και την ευεξία στους χώρους εργασίας. Οι εγγραφές βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή είναι μεγάλο και, για τρεις ημέρες, περισσότεροι από 1.500 συμμετέχοντες θα ζήσουν στιγμές γεμάτες δράση, διασκέδαση και συνεργασία. Παράλληλα με τους Εθνικούς Αγώνες θα διεξαχθούν και τρία σπουδαία δρομικά γεγονότα.

«Καρδιά» της διοργάνωσης θα παραμένει και την εφετινή χρονιά το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού, ενώ αγώνες θα διεξαχθούν και σε άλλες εμβληματικές εγκαταστάσεις της Αττικής, άμεσα συνδεδεμένες με τον Ολυμπισμό και το φίλαθλο πνεύμα.

«Πρόκειται για μία διοργάνωση που αποτελεί έναν θεσμό τον οποίο επιβραβεύουν η Πολιτεία, μέσω της αναγνώρισης και πιστοποίησης που παρέχουν το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα Επιμελητήρια κλπ., αλλά και ο ιδιωτικός τομέας.

Συνεχώς εγγράφονται ως νέα μέλη εταιρείες, μεγαλύτερες και μικρότερες. Επίσης, έχουμε εμπλουτίσει τα αθλήματα ενώ για την τέλεση των αγώνων επιλέξαμε αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Οι εγγραφές βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε για νέο ρεκόρ συμμετοχών», δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας Σπύρος Καραβούλης.

Οι Εθνικοί Αγώνες έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του εργασιακού αθλητισμού στην Ελλάδα και συγκεντρώνουν ομάδες από εταιρείες, οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και μεμονωμένους αθλούμενους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 διαφορετικά αθλήματα και προσφέρει επιλογές για όλα τα ενδιαφέροντα και τα επίπεδα φυσικής κατάστασης ενώ, παράλληλα, ενισχύει τη φιλοσοφία «ο αθλητισμός είναι για όλους».

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας, ταυτόχρονα με τους 13ους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, θα διοργανώσει δρομικά γεγονότα τριών διαδρομών στον περιβάλλοντα χώρο του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού, στις 12 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για το «Athens Company Run», έναν αγώνα που φέρνει ακόμα πιο κοντά την εταιρική κοινότητα στον αθλητισμό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το δρομικό αγώνισμα που τους ταιριάζει ανάμεσα σε 2,5 χλμ. αθλητικό περπάτημα, 5 χλμ. και 10 χλμ. τρέξιμο.

Οι 13οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού τελούν υπό τις αιγίδες των: Υπουργείου Παιδείας ,Θρησκευμάτων & Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Δήμου Αθηναίων, Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).