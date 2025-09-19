Red Bull Tetris®: Όταν το θρυλικό παιχνίδι γίνεται το πιο επικό, παγκόσμιο τουρνουά

Το θρυλικό Tetris® επιστρέφει πιο εκρηκτικό από ποτέ, μέσα από ένα project που “παντρεύει” τη νοσταλγία με την καινοτομία και την αδρεναλίνη.

Το Red Bull Tetris® δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός για τους gamers· είναι μια immersive εμπειρία που ανατρέπει όσα ξέραμε για το gaming, και έρχεται αυτήν τη φορά ως ένα καινοτόμο παγκόσμιο τουρνουά που αναζητά τον πιο ταλαντούχο παίχτη στον πλανήτη!

Ένα διάσημο παιχνίδι… σε νέα πίστα

Το Tetris®, το εμβληματικό παιχνίδι που σημάδεψε γενιές gamers, έρχεται από το Red Bull, με μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Νέα twists απογειώνουν το κλασικό gameplay: special power-ups που μεταμορφώνουν την πίστα, το ανεπανάληπτο Golden Tetrimino, και εκρηκτικοί, σύντομοι γύροι, 3 λεπτών, γεμάτοι ένταση. Με μηχανισμούς που ανατρέπουν τα πάντα -αλλαγές βαρύτητας, ξαφνικές επιταχύνσεις και δυναμική δράση- κάθε match γίνεται μια ανατρεπτική εμπειρία που κρατά τους παίκτες στο απόλυτο peak.

Και το καλύτερο; Όλα οδηγούν στον Παγκόσμιο Τελικό στο Ντουμπάι!

Διεθνής διαγωνισμός με υψηλά standards

Το Red Bull στήνει ένα show όπου τα blocks του Tetris® «πέφτουν» σε έναν κόσμο γεμάτο φώτα, beats και ενέργεια. Ένα event που μετατρέπει το gaming σε πραγματικό θέαμα!

Η διοργάνωση υπόσχεται θεαματική παραγωγή, επαγγελματική σκηνοθεσία και live streaming σε Twitch & YouTube, ενώ η άμεση αλληλεπίδραση μέσω social media το μετατρέπει σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα event που δεν φέρνει απλά κοντά την gaming κοινότητα, τη δένει πιο δυνατά από ποτέ.

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, παίκτες από κάθε γωνιά του κόσμου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν παίζοντας Tetris® στο κινητό τους. Οι κορυφαίοι θα περάσουν στον Εθνικό Τελικό κάθε χώρας, όπου θα αγωνιστούν 1vs1 σε υπολογιστή.

Ο νικητής θα κερδίσει τη συμμετοχή του στον Παγκόσμιο Τελικό στο Ντουμπάι, σε ένα φουτουριστικό event με πάνω από 2.000 drones να δημιουργούν την πρώτη ζωντανή εμπειρία Tetris® στον ουρανό, στο εμβληματικό Dubai Frame.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους, άνω των 18 ετών και μπορείς να ξεκινήσεις το παιχνίδι πατώντας εδώ.

Ελληνική παρουσία

Οι Έλληνες gamers ανεβαίνουν στη σκηνή του Red Bull Tetris®, διεκδικώντας τη διάκριση απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου. Το event δεν είναι μόνο ένας διαγωνισμός· είναι μια μοναδική εμπειρία για την ελληνική gaming κοινότητα, που θα ζήσει από κοντά τη δράση ενός διεθνούς θεάματος και θα συνδεθεί με παίκτες & fans από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Τι λες; Το έχεις;