Χαρδαλιάς από τον Κορυδαλλό: «Το νέο υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο που θα δημιουργηθεί θα αποτελέσει τοπόσημο για όλη την περιοχή»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής συζήτησε με τον Δήμαρχο της πόλης Νίκο Χουρσαλά για όλα τα μεγάλα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Την αδιάλειπτη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και αναβαθμίζουν τις γειτονιές του Λεκανοπεδίου ανέδειξε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποιώντας περιοδεία στον Κορυδαλλό. Συνεχίζοντας τον κύκλο επισκέψεων και επαφών με τις τοπικές κοινωνίες, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο της πόλης Νίκο Χουρσαλά και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής στην περιοχή και δημιουργούν νέες προοπτικές ανάπτυξης, με πρώτιστο αυτό που αφορά την ανάπλαση των πρώην λατομείων Σχιστού στον Άνω Κορυδαλλό.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, συνολικής έκτασης 115 στρεμμάτων και προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ, προβλέπει την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου αθλητικού κέντρου, που θα αποτελέσει το νέο τοπόσημο για τον Κορυδαλλό. Η παρέμβαση εντάσσεται στα 280+1 έργα που έχει εξαγγείλει η παρούσα Περιφερειακή Αρχή και αναμένεται να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών της Αττικής.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ανάπλαση του χώρου των πρώην λατομείων, αποτελεί ένα από τα μεγάλα στοιχήματά μας. Στόχος είναι να δημιουργούμε υποδομές που θα αποτελούν ακολούθως σημεία αναφοράς για όλη την πόλη. Δημιουργούμε σύγχρονους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας για τους πολίτες κάθε ηλικίας, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν δραστηριότητες σε ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε πάρκα όπου οι οικογένειες θα μπορούν να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί, να κάνουν βόλτες και να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες».

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία κεντρικού Σταδίου στίβου, γηπέδου volley, beach volley, μπάσκετ, ποδοσφαίρου 5x5, κλειστού γυμναστηρίου, υπαίθριων χώρων αθλοπαιδιών, ιατρείου, γραφείων διοίκησης, εστιατορίου, κατοικιών αθλητών και λοιπών βοηθητικών χώρων, καθιστώντας το νέο συγκρότημα έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους χώρους άθλησης και αναψυχής της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο Δημαρχείο Κορυδαλλού συζητήθηκε επίσης η ολοκλήρωση του νέου τοπικού κολυμβητηρίου που ήδη έχει τεθεί προς χρήση, το εν εξελίξει διαδημοτικό έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων με τη Νίκαια συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατομμυρίων ευρώ, η πορεία ενεργειακών παρεμβάσεων και περαιτέρω αναβάθμισης 12 σχολικών μονάδων καθώς και η πρόοδος των εργασιών δημιουργίας και προσθήκης νέου κτηρίου για τις ανάγκες του 5ου Γυμνασίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, στρατηγική της Περιφέρειας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του Λεκανοπεδίου, η έμπρακτη στήριξη έργων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και η στενή συνεργασία με τους Δήμους. «Είμαι πάντα χαρούμενος όταν βρίσκομαι σε αυτές τις λαϊκές γειτονιές όπου οι πολίτες συνεχίζουν να παλεύουν για το αυτονόητο. Το ζητούμενο είναι να είμαστε χρήσιμοι στις πραγματικές τους ανάγκες. Δεν μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα λόγια, αλλά τα έργα που αλλάζουν ζωές. Στηρίζουμε τους Δήμους και στηριζόμαστε σε αυτούς. Προχωράμε μαζί, με πράξεις και όχι με υποσχέσεις. Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα στους πολίτες με έργα ουσίας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς εξήρε τη σημαντική συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά στην πορεία υλοποίησης κρίσιμων έργων στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι «η συνεργασία μας είναι παρακαταθήκη για την ανάπτυξη της περιοχής. Η Περιφέρεια Αττικής, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, αλλά κυρίως με τη βούληση του ίδιου του Περιφερειάρχη, δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους όπως ο δικός μας να προχωρούν σε έργα πνοής που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.

Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο παραδόθηκε το νέο κολυμβητήριο που δημιουργήθηκε με πόρους της Περιφέρειας, και χρησιμοποιούν ήδη από 1.200 συμπολίτες σε καθημερινή βάση. Με τη συμβολή του κ. Χαρδαλιά μπορέσαμε να ξεπεράσουμε γρήγορα όλες τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, όπως αυτές που αφορούσαν την αδειοδότηση και την ηλεκτροδότηση, και σήμερα οι δημότες απολαμβάνουν ένα τόσο σημαντικό έργο. Την ίδια ώρα χιλιάδες μαθητές ξεκίνησαν τα μαθήματά τους σε νέα, σύγχρονα, λειτουργικά και αισθητικά αναβαθμισμένα σχολεία, όπως ακριβώς αξίζει στη νέα γενιά».

Μετά τη σύσκεψη, ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους των πρώην λατομείων, όπου θα δημιουργηθεί το νέο αθλητικό κέντρο, καθώς και στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Δημοτικό και το 4ο και 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού, στο οποίο ολοκληρώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 1,78 εκατομμυρίων ευρώ, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τοποθέτηση θερμοπρόσοψης και μόνωσης δωμάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων και φωτιστικών σωμάτων καθώς και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης.

Ο κ. Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καθηγητές και μαθητές, ακούγοντας από κοντά τις ανάγκες τους και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και της εκπαιδευτικής καθημερινότητας, ενώ βρέθηκε και στο παρακείμενο εργοτάξιο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανέγερση του νέου κτηρίου που θα καλύψει τις ανάγκες του 5ου Γυμνασίου.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν στην περιοδεία, ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας και η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ενώ στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο παρόντες ήταν, εκτός από τον κ. Νίκο Χουρσαλά και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Αριστείδης Νάκας. Τέλος να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς είχε συνάντηση με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης καθώς και με εκπροσώπους όλων των παρατάξεων.