Ξεγέλασε τη μοίρα: Ο λόγος που ο μεγάλος νικητής του Λόττο που έσπασε κάθε στατιστική, χάρισε τα λεφτά του

Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Διαβάστε για τον μεγάλο νικητή του Λόττο που ενώ έσπασε κάθε στατιστική, χάρισε τα λεφτά του, με ένα κλικ στο menshouse.gr