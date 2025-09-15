Live η πρεμιέρα της νέας εκπομπής με Βέργη και εκλεκτούς προσκεκλημένους

Η νέα εκπομπή στο κανάλι του Foxbet κάνει πρεμιέρα στις 10:00 με τον Βασίλη Βέργη, την Γεωργιάννα Σιώμου και εκλεκτούς καλεσμένους να φέρνουν όλη την αθλητική επικαιρότητα στο πιάτο σας.

Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10-12 το πρωί ο Βασίλης Βέργης και η Γεωργιάννα Σιώμου θα υποδέχονται στον "αέρα" του Foxbet κορυφαίους ρεπόρτερ με ανάλυση, σχόλια και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός γηπέδων!

Βασίλης Παπαθεοδώρου και Κώστας Ραπτόπουλος, μαζί με τον Γιάννη Ψαράκη στο μπάσκετ, τον Λάμπρο Γκαραγκάνη στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τον Σταύρο Γεωργακόπουλο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Τσίλη σε εκείνο της ΑΕΚ και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου σε αυτό του ΠΑΟΚ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: