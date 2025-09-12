Πρώτη φορά που Έλληνας σκακιστής κερδίζει εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή!

Πρόκειται για τον 25χρονο Νικόλα Θεοδώρου από το Ρέθυμνο, ο οποίος επικράτησε στο Ουζμπεκιστάν, του 19χρονου Gukesh Dommaraju από την Ινδία!

Από το 1886, όταν καθιερώθηκε ο τίτλος του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκάκι, είναι η πρώτη φορά που Έλληνας σκακιστής κερδίζει τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Τα θερμά συγχαρητήρια τους προς τον γκραν μετρ Νικόλα Θεοδώρου για την πρόσφατη διεθνή επιτυχία του στο σκάκι, εξέφρασαν ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς. Ο Ρεθύμνιος σκακιστής επικράτησε του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Gukesh Dommaraju σε ένα από τα κορυφαία τουρνουά της χρονιάς, το FIDE Grand Swiss, γεγονός που επιβεβαιώνει το μεγάλο ταλέντο του νεαρού Ρεθεμνιώτη.

Ο Νικόλας Θεοδώρου ξεκίνησε τα σκακιστικά του βήματα στον Σκακιστικό Όμιλο Ρεθύμνου. Ακολούθως κατέκτησε τον τίτλο του γκραν μετρ το 2021 και αποτελεί την πρώτη σκακιέρα της Εθνικής Ομάδας. Έχει ήδη καταγράψει σπουδαίες νίκες απέναντι σε κορυφαίους διεθνείς παίκτες, όπως οι Caruana, Aronian, Erigaisi και Radjabov.

Με την ευκαιρία της νέας επιτυχίας του Νικόλα Θεοδώρου, ο δήμαρχος εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά του και τόνισε: «Είμαστε περήφανοι για τον Ρεθεμνιώτη πρωταθλητή. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για όλους τους νέους που αγαπούν το κορυφαίο πνευματικό άθλημα».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Προβιάς, επισήμανε, ότι: «ο Νικόλας Θεοδώρου, με το ταλέντο του και προφανώς με την σκληρή δουλειά, την αφοσίωση, το ήθος και την μαχητικότητα του, τιμά το Ρέθυμνο και τη χώρα μας διεθνώς».