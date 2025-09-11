MENU
Ο απίθανος διάλογος πατέρα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα λόγω... Εθνικής Ελλάδος -«Καλά βρε παλιομ@@@κα...» Ένωση!

Το ματς της Εθνικής κόντρα στην Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket έφερε αιφνίδιες αλλαγές σε προγράμματα παραστάσεων και εκδηλώσεων και όπως ήταν φυσικό σε κάποιους δεν άρεσε, όπως αποκαλύπτει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

