MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δεν ακούστηκε ποτέ στην ταινία: Ποιο ήταν το παράπτωμα του Χατζηθωμά στον «Στρίγγλο» που κόπηκε απ’ το σενάριο επειδή έκανε τζιζ

0
Στην πολυαγαπημένη ταινία «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι».

Διαβάστε ποιο ήταν το παράπτωμα του Χατζηθωμά που κόπηκε απ’ το σενάριο επειδή έκανε τζιζ με ένα κλικ στο menshouse.gr

 

Δεν ακούστηκε ποτέ στην ταινία: Ποιο ήταν το παράπτωμα του Χατζηθωμά στον «Στρίγγλο» που κόπηκε απ’ το σενάριο επειδή έκανε τζιζ