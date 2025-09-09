Γρηγόρης Λέων: «Στηρίζουμε το όραμα ενός καθαρού αθλητισμού»

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) συμμετείχε στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχοντας παρουσία στο Περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και πρόβαλλε το έργο και τις δράσεις του για την προστασία του καθαρού αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, το περίπτερο του ΕΟΚΑΝ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για αθλητές, προπονητές, παράγοντες, αλλά και για το ευρύ κοινό, το οποίο είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για:

Τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού στην καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης νέων αθλητών και μαθητών.

Τη διαδικασία ελέγχων και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΟΚΑΝ.

Την αξία της πρόληψης, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης γύρω από την καταπολέμησης της μάστιγας του ντόπινγκ.

Η συμμετοχή του ΕΟΚΑΝ στην 89η ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δέσμευση του Οργανισμού στη διαμόρφωση μιας αθλητικής κουλτούρας απαλλαγμένης από κάθε μορφή ντόπινγκ και ενίσχυσε τον διάλογο με την κοινωνία και την αθλητική οικογένεια.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων δήλωσε: «Η παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει την αφοσίωσή μας να σταθούμε δίπλα στους αθλητές και να στηρίξουμε το όραμα ενός καθαρού και υγιούς αθλητισμού. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την εμπιστοσύνη. Η υποστήριξη του είναι καθοριστική στην προσπάθεια μας για έναν καθαρό αθλητισμό. Η παρουσία στο περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού και στο stand του ΕΟΚΑΝ κορυφαίων αθλητικών προσωπικοτήτων αλλά και εκατοντάδων επισκεπτών, μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσουμε το έργο μας».