Ο 2ος αγώνας GO-MILINA – ALATAS την Κυριακή 14/9 στη Μηλίνα

Η 2η διοργάνωση “GO MILINA – ALATAS” έρχεται δυναμικά την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της πρώτης χρονιάς.

Στη Μηλίνα, με τη μοναδική φυσική της ομορφιά και τα γαλήνια νερά του Παγασητικού, θα ζήσουμε λίγο καλοκαίρι ακόμα αφού θα φιλοξενήσει ξανά μια ξεχωριστή κολυμβητική συνάντηση, προσελκύοντας αθλητές και λάτρεις της ανοιχτής θάλασσας από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

GO MILINA – ALATAS έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας θεσμός καθώς συνδυάζει αθλητισμό και φυσιολατρία - διασκέδαση και τοπική φιλοξενία - Προώθηση του ευ ζην και του τουρισμού του Νοτίου Πηλίου.

Αναμένεται υψηλή συμμετοχή και έντονος συναγωνισμός σε ένα τοπίο μοναδικής αισθητικής.

Η φετινή διοργάνωση GO MILINA – ALATAS εμπλουτίζεται με επιλογές για όλους τους κολυμβητές, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις τους.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε:

3.0 km – Για πιο έμπειρους κολυμβητές που επιθυμούν μια απαιτητική διαδρομή με διάρκεια και ρυθμό.

1.5 km – Μια πιο προσιτή απόσταση, ιδανική για όσους ξεκινούν ή θέλουν να συμμετάσχουν με λιγότερη ένταση, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και το τοπίο.

Κατηγορία “ALATAS – AQUAMAN” 8.0Κ – Η απόλυτη πρόκληση! Μια μοναδική διαδρομή γύρω από το καταπράσινο νησί του Αλατά, που προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία: κολύμβηση περιμετρικά του νησιού, ανάμεσα σε βραχώδεις ακτές και καταπράσινα νερά, σε ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα.

Η κατηγορία ALATAS – AQUAMAN θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του αξέχαστου Βολιώτη υπεραθλητή Ιάσονα Ζηργάνου που κατάφερε να κολυμπήσει τον διάπλου της Μάγχης, εγχείρημα ακόμη και σήμερα δύσκολο.

Μια πανέμορφη νησίδα του Παγασητικού κόλπου με έκταση η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του κόλπου, πολύ κοντά στις ακτές της χερσονήσου της Μαγνησίας και νοτιοδυτικά της Μηλίνας.

Οι κορυφαίοι κολυμβητές και κολυμβήτριες δεν θα φύγουν μόνο με μετάλλια, αλλά και με Χρηματικά έπαθλα που απονέμονται στους τρεις πρώτους ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ της κατηγορίας, AQUAMAN 8K, OVER ALL. Αναμνηστικά δώρα απονέμονται τρεις πρώτους ΑΝΔΡΕΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΣ στις κατηγορίες 1,5Κ και 3.0Κ GO OWS.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η GOeventw ετοιμάζει την πιο μαγευτική ώρα του ηλιοβασιλέματος, Pasta GO Party, με μουσική, τους απαραίτητους υδατάνθρακες και πολύ θετική ενέργεια για τον αγώνα.

Ημερομηνία λήξης εγγραφών είναι ΕΝΕΡΓΕΣ μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.