Υπόθεση σοκ στην Κύπρο: 14χρονος συνευρισκόταν με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο

Μια ανατριχιαστικη υπόθεση αιμομιξίας απασχολεί τις αρχές της Κύπρου τους τελευταίους μήνες και αφορά τη διακίνηση βίντεο μέσω των social media που δείχνει 14χρονο σε σεξουαλικές συνευρέσεις με την αδερφή του.

Το υλικό μάλιστα φέρεται να το διακινούσε ο ίδιος ο 14χρονος σύμφωνα με το cyprustimes.

Ειδικότερα, στις 20 Ιουνίου, γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας ειδοποίησε την Αστυνομία ότι ένας μαθητής είχε στο κινητό του βίντεο όπου εμφανίζεται συμμαθητής του να κάνει σεξ με μία από τις δίδυμες μικρότερες αδελφές του. Όπως είπε, του είχε στείλει σχετικά βίντεο και υπήρχαν και σχετικές διαδικτυακές συνομιλίες. Δύο ακόμη συμμαθητές του κατέθεσαν πως είδαν βίντεο σε ομαδική διαδικτυακή συνομιλία στο Instagram.

Από τον έλεγχο στο τηλέφωνο του μαθητή βρέθηκαν 9 βίντεο. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα πλάνα δεν είχαν τραβηχτεί από την κάμερα της συσκευής που τα πρόβαλλε, αλλά από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη, όπου ήταν ανοιχτή η εφαρμογή Instagram. Στο επάνω μέρος φαινόταν η ένδειξη «Από τον χρήστη… σε εσάς». Στα βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπο του αγοριού. Διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω. Σε κάποια πλάνα φαίνεται το πρόσωπο του κοριτσιού σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη. Στον χώρο της συνεύρεσης διακρίνονται οικιακά έπιπλα, συγκεκριμένο κρεβάτι, ρούχα και παπούτσια που, κατά την Αστυνομία, ταιριάζουν με τα πρόσωπα των βίντεο και μάλλον τους ανήκουν.

Την ίδια ημέρα, στο «Σπίτι του Παιδιού» κλήθηκαν οι γονείς του 14χρονου μαζί με τις δίδυμες κόρες τους. Ο ανήλικος παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση σε μία από τις ανήλικες. Στην εξέταση καταγράφηκε παλαιά ρήξη παρθενικού υμένα και σημάδια φλεγμονής και ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα. Παράλληλα, οι ανακριτές έλαβαν καταθέσεις από συμμαθητές του 14χρονου και προχώρησαν σε ψηφιακούς ελέγχους των βίντεο.

Έρευνα στο σπίτι του παππού

Στις 8 Ιουλίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενέκρινε ένταλμα έρευνας για το σπίτι του παππού των ανηλίκων (από την πλευρά της μητέρας τους). Η Αστυνομία αναζητούσε ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές) και ρούχα/υποδήματα που, κατά την εκτίμησή της, φορούσαν ο ανήλικος και η αδελφή του στα βίντεο.

Ο παππούς και ο ανήλικος, μέσω των γονέων του, ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου να τους επιτραπεί να προσβάλουν το ένταλμα. Το Δικαστήριο ξεκαθάρισε πως δεν εξετάζει σε αυτή τη φάση την ουσία της υπόθεσης, αλλά αν υπάρχει «θέμα» που αξίζει να κριθεί θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία. Η δικαστής έδωσε άδεια σε παππού και εγγόνο να καταχωρίσουν αίτηση για ακύρωση του εντάλματος έρευνας, εγκρίνοντας δύο μόνο λόγους από τους οκτώ που έθεσαν.