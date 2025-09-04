Το Υπουργείο Αθλητισμού στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Υπουργείο Αθλητισμού δίνει και φέτος το «παρών» στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (6-14 Σεπτεμβρίου 2025), παρουσιάζοντας στο Περίπτερο 1 την πλούσια αθλητική δράση του με το βλέμμα στο μέλλον και την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και στον Αθλητισμό.

«Με κεντρικό μήνυμα "Ο Αθλητισμός Αλλάζει", ενθαρρύνουμε με τη δύναμη της τεχνολογίας τα νέα παιδιά να βάλουν τον Αθλητισμό και τις Αξίες που πρεσβεύει, στη ζωή τους και ανιχνεύουμε τους επόμενους πρωταθλητές μας», υπογραμμίζει στο σχετικό δελτίο Τύπου το Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο θα παρουσιάζει το Σάββατο (6/9) στη ΔΕΘ, για πρώτη φορά, το καινοτόμο Αθλητικό-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΙ για παιδιά με τίτλο: «Ανιχνευτής Ταλέντων» με τη συμμετοχή κοριτσιών & αγοριών από αθλητικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, καθώς και Ολυμπιονικών.

Η φετινή συμμετοχή θα περιλαμβάνει ακόμη πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων, με έμφαση στην παρουσίαση του έργου των τεσσάρων Oργανωτικών Eπιτροπών του Υπουργείου: «Motorsport Greece» - EKO Rally Acropolis, «Cycling Greece» - ΔΕΗ Tour of Hellas, «Diving Greece» - Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ελεύθερης Κατάδυσης σε πισίνα και θάλασσα, «Δημήτριος Βικέλας» - Αθλητική, Ολυμπιακή, Παραολυμπιακή Παιδεία, Ιστορία και Αξίες, που αναδεικνύει την αθλητική εξωστρέφεια της χώρας μας, προωθεί τις Αξίες του Αθλητισμού και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και ενισχύει το Ευ Αγωνίζεσθαι.

Σε περίοπτη θέση και φέτος η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ψηφιακής πλατφόρμας e-Kouros, της πλήρους χαρτογράφησης του αθλητικού οικοσυστήματος με συγκεκριμένους αριθμούς και δεδομένα, τα οποία συμβάλλουν στη χρηστή διακυβέρνηση και ανάπτυξη του Αθλητισμού με την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών.

Παράλληλα θα παρουσιαστούν:

- το έργο της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας ενάντια στη χειραγώγηση αγώνων

- η εξέλιξη του ελέγχου ντόπινγκ στην Ελλάδα από τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ)

- οι πλούσιες δράσεις του πετυχημένου προγράμματος #BEACTIVE

- τα έργα αναβάθμισης και οι δραστηριότητες των ΟΑΚΑ, ΣΕΦ, ΕΑΚ Θεσσαλονίκης, Καυτανζογλείου.

Τέλος, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις αθλητικές βιωματικές δράσεις που θα διεξαχθούν τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του Περιπτέρου, το Σάββατο (6/9, 9:00-14:00), παρουσία Ολυμπιονικών, πρωταθλητών, διεθνών ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών κ.ά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, θα εγκαινιάσει τον εκθεσιακό χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Αθλητισμού το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30.