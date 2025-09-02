Χαλιορής: «Μια ιστορική ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και το ΟΑΚΑ»

Για μια ημέρα ιστορικής σημασίας για τον ελληνικό αθλητισμό κάνει λόγο ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, με αφορμή την απόφαση της Πολιτείας να χρηματοδοτήσει τη φιλοξενία των εθνικών ομάδων στις κρατικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χαλιορής εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη προς τον Έλληνα αθλητή και το εθνόσημο, ενώ απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στους αρμόδιους υπουργούς Γιάννη Βρούτση, Κυριάκο Πιερρακάκη και Θάνο Πετραλιά για τη συμβολή τους σε μια απόφαση που -όπως τονίζει- ενισχύει ουσιαστικά το οικοδόμημα του ελληνικού αθλητισμού.

Μάλιστα όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων: «Το ΟΑΚΑ, με βαθιά συναίσθηση της αποστολής του, συνεχίζει να αποτελεί το σπίτι του ελληνικού αθλητισμού. Ένα σπίτι όπου οι αθλητές μας φορούν το εθνόσημο, προετοιμάζονται κάτω από την ελληνική σημαία και μετατρέπουν τον κόπο τους σε διακρίσεις και συγκίνηση για όλους τους Έλληνες».

Αναλυτικά το μήνυμα του:

«Μια ιστορική ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και το ΟΑΚΑ

Σήμερα η αθλητική οικογένεια της χώρας μας ζει μια στιγμή με ξεχωριστό συμβολισμό. Η απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών να χρηματοδοτήσουν τη φιλοξενία των εθνικών μας ομάδων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κράτους αποτελεί μια πράξη έμπρακτης στήριξης στον Έλληνα αθλητή, στην Εθνική ομάδα, στο εθνόσημο που κοσμεί τη φανέλα και στην ελληνική σημαία που κυματίζει περήφανα στα γήπεδα όλου του κόσμου.

Η πολιτεία όχι μόνο προσφέρει στις εθνικές μας ομάδες τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προετοιμασίας, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει οικονομικά τις ομοσπονδίες και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έτσι, κάθε ευρώ επιστρέφει στην αθλητική οικογένεια, μετατρέπεται σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, σε δύναμη για το μέλλον, σε υπερηφάνεια για τον ελληνικό αθλητισμό.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Θάνο Πετραλιά για την ιστορική αυτή στήριξη στο αθλητικό οικοδόμημα της πατρίδας μας.

Η σημερινή ημέρα γράφεται στην ιστορία ως μια νίκη πέρα από τα γήπεδα∙ μια νίκη για το εθνόσημο, τη σημαία μας και τις επόμενες γενιές Ελλήνων αθλητών».