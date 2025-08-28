Γρηγόρης Μπακλώρης: «Πώς και γιατί το AI δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο στο marketing»

Η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια έχει μπει δυναμικά στον χώρο της επικοινωνίας, με εργαλεία που υπόσχονται ταχύτητα και διευκόλυνση στη δημιουργία περιεχομένου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον marketer και δημιουργό επικοινωνιακών στρατηγικών, Γρηγόρη Μπακλώρη, η ουσία του marketing παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο.

«Το AI μπορεί να προσφέρει ιδέες και να εξοικονομήσει χρόνο, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αυθεντικότητα, το συναίσθημα και την εμπειρία που απαιτεί η ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, οι μάρκες που ξεχωρίζουν δεν βασίζονται σε «έτοιμες φόρμες», αλλά σε στρατηγικές που εκφράζουν ταυτότητα και αξίες. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ένας ισχυρός συνεργάτης, όχι όμως ο αντικαταστάτης. Χρειάζεται πάντα ο άνθρωπος που θα τη φιλτράρει, θα τη καθοδηγήσει και θα διασφαλίσει ότι το τελικό μήνυμα είναι αληθινό και ουσιαστικό».

Ο Γρηγόρης Μπακλώρης καταλήγει: «Το μέλλον του marketing είναι υβριδικό. Η ταχύτητα και η τεχνική ακρίβεια θα ανήκουν στο AI, αλλά η έμπνευση και η ψυχή θα παραμένουν στον άνθρωπο».