Red Bull Gym Clash: Η κορυφαία μάχη των γυμναστηρίων πλησιάζει – Εσύ ακόμα να δηλώσεις συμμετοχή;

Ο Εθνικός Προκριματικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στο Action Fitness Studio, και ο Εθνικός Τελικός στο γυμναστήριο A2Z The Fit Lab, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 19:00.

Το Red Bull Gym Clash, η απόλυτη μάχη των γυμναστηρίων πλησιάζει, και η Ελλάδα είναι έτοιμη να διεκδικήσει μια θέση στην παγκόσμια σκηνή του fitness! Η ομάδα σου ακόμα να δηλώσει συμμετοχή;

Αυτό το φθινόπωρο, η πιο δυνατή διοργάνωση γυμναστικής φέρνει τους καλύτερους gym athletes σε μια εκρηκτική μάχη αντοχής, δύναμης και ομαδικού πνεύματος. Γι’ αυτό μη χάσεις την ευκαιρία να βάλεις το γυμναστήριό σου στον χάρτη της παγκόσμιας fitness κοινότητας, δηλώνοντας συμμετοχή τώρα.

Στο Red Bull Gym Clash, ομάδες των τεσσάρων ατόμων, 2 άνδρες και 2 γυναίκες, θα αναμετρηθούν σε τέσσερις διαφορετικές δοκιμασίες φυσικής κατάστασης, που τεστάρουν τη συνεργασία, την αντοχή, τις δεξιότητες και τη δύναμή τους.

Πώς μπορεί να συμμετέχει μία ομάδα;

*Κάθε γυμναστήριο θα επιλέξει τέσσερα από τα πιο δυναμικά μέλη του, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, που θα σχηματίσουν την αγωνιστική ομάδα.

*Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή ΕΔΩ .

*Με την ολοκλήρωση, θα σταλεί επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω email.

*Η κάθε ομάδα θα συμμετάσχει στον Εθνικό Προκριματικό, σε ειδικά σχεδιασμένα workouts, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στο Action Fitness Studio.

*Οι κορυφαίες ομάδες θα περάσουν στη φάση του Εθνικού Τελικού, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες σε μία πιο απαιτητική δοκιμασία, ώστε να αναδειχθεί εκείνη που θα προκριθεί στον Παγκόσμιο Τελικό. Ο εθνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί στο γυμναστήριο A2Z The Fit Lab, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 19:00.

Μην καθυστερείς! Δήλωσε συμμετοχή με την ομάδα σου έως την 1 Σεπτεμβρίου και δείξτε τι πραγματικά μπορείτε να πετύχετε μέσα από τη δύναμη, την επιμονή και την ομαδικότητα.

Και αν δεν είσαι μέσα στον αγώνα; Έλα και νιώσε την αδρεναλίνη από κοντά!

Παρακολούθησε από κοντά τον εθνικό προκριματικό και τον εθνικό τελικό, στήριξε τους αθλητές και μπες κι εσύ στην καρδιά του παγκόσμιου φαινομένου που φέρει την υπογραφή του Red Bull - εκεί όπου οι καλύτεροι… τα δίνουν όλα!

Μάθε περισσότερα στο redbull.com/gymclashgreece