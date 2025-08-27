Τραγωδία στη Λισαβόνα: 22χρονος προκάλεσε ταύρο και σκοτώθηκε σε αρένα

Ο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε βρισκόταν στο Campo Pequeno και έτρεξε προς έναν τεράστιο ταύρο, περίπου 700 κιλών, προκαλώντας τον να του επιτεθεί.

Ο Μανουέλ Μαρία Τριντάντε βρισκόταν στο Campo Pequeno και έτρεξε προς έναν τεράστιο ταύρο, περίπου 700 κιλών, προκαλώντας τον να το επιτεθεί. Ο ταύρος όμως όρμησε με μεγάλη ταχύτητα προς τον 22χρονο, ο οποίος προσπάθησε να πιαστεί από τα κέρατα του ζώου για να τον ελέγξει.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ταύρος σήκωσε στον αέρα τον ταυρομάχο και τον έριξε με ορμή στον τοίχο. Οι θεατές, σε μια αρένα χωρητικότητας 6.848 θέσεων, φώναζαν έντρομοι, ενώ ο Τριντάντε έμεινε αναίσθητος στο έδαφος. Τον ταύρο συγκράτησαν τελικά άλλοι ταυρομάχοι που τράβηξαν την ουρά του και ύψωσαν πολύχρωμες κάπες μπροστά στα μάτια του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πηγή: protothema.gr