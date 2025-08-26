Το ΟΑΚΑ ξαναγεννιέται: Ριζική ανακαίνιση στο μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα της χώρας (pics)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο εργοτάξιο, με δεκάδες συνεργεία να εργάζονται αδιάκοπα σε δύο βάρδιες.

Οι εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εμβληματικές εγκαταστάσεις - από τις κολυμβητικές δεξαμενές μέχρι το ποδηλατοδρόμιο και τις μεταλλικές κατασκευές Καλατράβα - σηματοδοτούν μια ριζική ανακαίνιση που φιλοδοξεί να επαναφέρει τη λάμψη και τη λειτουργικότητα του μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος της χώρας.

Η ενημέρωση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Ριζική ανακαίνιση - δεκάδες εργοτάξια στο Ολυμπιακό Συγκρότημα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Συγκρότημα, με δεκάδες εργοτάξια να λειτουργούν καθημερινά σε δύο βάρδιες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των χρονοδιαγραμμάτων.

Στις κολυμβητικές δεξαμενές συνεχίζονται οι παρεμβάσεις με καθαίρεση σαθρών επιφανειών σκυροδέματος, αποκατάσταση και ενίσχυση του οπλισμού, ριζική ανακατασκευή του καναλιού υπερχείλισης, καθώς και εκτεταμένες επισκευές σε πλακίδια και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο υλοποιείται η αποξήλωση του παλαιού χρώματος της στέγης Καλατράβα, ο καθαρισμός των υδρορροών, η συντήρηση μεταλλικών στοιχείων και η συνολική ανακατασκευή της αγωνιστικής πίστας. Παράλληλα, η τοποθέτηση εξειδικευμένων επιταχυνσιογράφων επιτρέπει την παρακολούθηση τάσεων και παραμορφώσεων στα μεταλλικά στοιχεία και τις καλωδιώσεις του στεγάστρου, εισάγοντας μια καινοτόμο μέθοδο διαρκούς τεχνικής εποπτείας.

Αντίστοιχες εργασίες συντήρησης και επαναβαφής εκτελούνται και στις μικρότερες μεταλλικές κατασκευές Καλατράβα, ώστε να αποκατασταθεί η αρχιτεκτονική τους λάμψη.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την καθοριστική συμβολή του Υπερταμείου, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η συνέργεια όλων των φορέων καταδεικνύει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των εμβληματικών αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στην Τεχνική Διεύθυνση του ΟΑΚΑ και ιδιαίτερα στον Θανάση Σπέρτο, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, συντονίζει, εποπτεύει και καθοδηγεί περισσότερα από έντεκα εργοτάξια στο Ολυμπιακό Συγκρότημα, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια σε κάθε στάδιο των εργασιών.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Ολυμπιακό Συγκρότημα θα διαθέτει υποδομές σύγχρονες, ανθεκτικές και αντάξιες της ιστορίας και του κύρους του.»