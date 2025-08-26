Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Εντοπίστηκε νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ένας οδηγός ταξί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, όλα έγιναν κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον 58χρονο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

ΠΗΓΗ: iefimerida