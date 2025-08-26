Συναγερμός στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω διαρροής φυσικού αερίου

Ειδικότερα, λόγω διαρροής φυσικού αερίου στον χώρο του Π1 του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα υπάρξουν καθυστερήσεις ως προς την επιβίβαση - αποβίβαση των ταξιδιωτών.
Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε γύρω στις 15:00 και άμεσα η διοίκηση του αεροδρομίου, σε συνεργασία με την Τροχαία, προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο επίπεδο των Αφίξεων και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του αεροδρομίου.
Η προσέγγιση των οχημάτων πλέον γίνεται μόνο μέσω του χώρου των Αναχωρήσεων.
