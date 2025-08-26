Συναγερμός στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω διαρροής φυσικού αερίου

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λόγω διαρροής αερίου.

Ειδικότερα, λόγω διαρροής φυσικού αερίου στον χώρο του Π1 του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα υπάρξουν καθυστερήσεις ως προς την επιβίβαση - αποβίβαση των ταξιδιωτών.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε γύρω στις 15:00 και άμεσα η διοίκηση του αεροδρομίου, σε συνεργασία με την Τροχαία, προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο επίπεδο των Αφίξεων και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του αεροδρομίου.

Η προσέγγιση των οχημάτων πλέον γίνεται μόνο μέσω του χώρου των Αναχωρήσεων.

