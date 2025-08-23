Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ: Στο Θριάσιο μεταφέρονται οι τραυματίες – Φέρουν σοβαρά εγκαύματα σε σώμα και αναπνευστικό

Στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου της Αθήνας θα μεταφερθούν σήμερα (23/8) οι δύο εγκαυματίες από την φωτιά που ξέσπασε στο γήπεδο του ΕΓΟΗ χθες (22/8) το βράδυ στην περιοχή Αμμουδάρα του δήμου Μαλεβιζίου.

Δυο άνθρωποι ηλικίας 36 και 40 ετών εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια του γηπέδου και νοσηλεύονται διασηλωμένοι και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Η γυναίκα (36 ετών) που εντοπίστηκε σε ημιλυπόθυμη κατάσταση και απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο σώμα της, αλλά και στο αναπνευστικό.

Σε επίσης πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος έχει υποστεί εγκαύματα στο σώμα του, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εισπνεύσει καπνούς και φέρει και εσωτερικά εγκαύματα.

Συνεχίζονται αυτή την ώρα οι έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στην γεννήτρια του γηπέδου από την οποία ηλεκτροδοτείται η καντίνα του, καθώς η ΔΕΗ έχει «κόψει» το ρεύμα στο γήπεδο εδώ και χρόνια, καθώς έχει κριθεί παράνομο επειδή βρίσκεται στον αιγιαλό.

Κατά την στιγμή της ανάφλεξης, τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν σοβαρά και παλεύουν για την ζωή τους, ήταν μέσα στο χώρο όπου βρισκόταν η γεννήτρια.