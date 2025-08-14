LA28: Για πρώτη φορά δικαιώματα ονομασίας εγκαταστάσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 (LA28) θα επιτρέψουν, για πρώτη φορά στην ιστορία των Αγώνων, δικαιώματα ονομασίας χώρων-εγκαταστάσεων, ανακοίνωσαν σήμερα (14/8) οι διοργανωτές, αποκαλύπτοντας την Comcast και την Honda ως τους πρώτους συνεργάτες, σε μια κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση των εμπορικών εσόδων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), θα επιτρέψει στους εταίρους του LA28 να διατηρήσουν τα υπάρχοντα ονόματα των χώρων κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Επίσης, ανοίγει δικαιώματα ονομασίας για έως και 19 προσωρινούς χώρους σε παγκόσμιους Ολυμπιακούς εταίρους και χορηγούς του LA28.

Η Comcast θα δανείσει το όνομά της στο Comcast Squash Center στα Universal Studios, όπου το σκουός θα κάνει το Ολυμπιακό του ντεμπούτο, ενώ το Honda Center στο Άναχαϊμ θα γίνει το πρώτο στάδιο που θα διατηρήσει το όνομά του κατά τη διάρκεια ενός Ολυμπιακού αγώνα, φιλοξενώντας αγώνες βόλεϊ εσωτερικού χώρου.

«Κάθε φορά που είσαι ο πρώτος που κάνεις κάτι στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι μεγάλη υπόθεση», δήλωσε ο πρόεδρος του LA28, Κέισι Βάσερμαν, στο Reuters. «Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς και μια μεγάλη δήλωση υποστήριξης από τη ΔΟΕ. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια πραγματικά ισχυρή πλατφόρμα και ευκαιρία στον εμπορικό τομέα, οπότε είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι», πρόσθεσε και σημείωσε ότι οι συμφωνίες εισάγουν ένα «νέο εμπορικό μοντέλο» για το Ολυμπιακό κίνημα αλλά και ότι «τα χρήματα από την πώληση δικαιωμάτων ονομασίας χώρων θα προστεθούν στον συνολικό στόχο εσόδων χορηγίας ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον οποίο η LA28 χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη αύξηση εμπορικών εσόδων στον αθλητισμό».