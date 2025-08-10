Οι New England Patriots αποκάλυψαν άγαλμα του θρυλικού Τομ Μπρέϊντι

Οι New England Patriots αποκάλυψαν ένα άγαλμα ύψους 3,6 μέτρων του θρυλικού quarterback τους, Τομ Μπρέϊντι, μπροστά από το Gillette Stadium στο Φόξμπορο, καθώς ο Αμερικανός «αστέρας» είναι ο άνθρωπος που οδήγησε τους «Pats» στις έξι νίκες τους στο Super Bowl.

Με αυτόν τον τρόπο, οι New England Patriots απέτισαν φόρο τιμής στον Μπρέϊντι, ενώ το εντυπωσιακό χάλκινο άγαλμα, δεσπόζει πλέον στην Μασαχουσέτη, το φημισμένο προάστιο της Βοστώνης.

Ο 48χρονος Μπρέιντι, ήταν ο quarterback των «Pats» για είκοσι (!) σεζόν και συγκεκριμένα από το 2000 έως το 2020. Οδήγησε τους New England Patriots σε έξι νίκες στο Super Bowl (το 2002, το 2004, το 2005, το 2015, το 2017 και το 2019), καθώς και σε τρεις άλλες ήττες σε τελικούς (2008, το 2012 και το 2018).

Ο Τομ Μπρέιντι φορούσε τον αριθμό 12 σε όλη την καριέρα του, ενώ στην συνέχεια έπαιξε για τρεις σεζόν με τους Tampa Bay Buccaneers, με τους οποίους κέρδισε το έβδομο Super Bowl το 2021.

«Είναι πολύ συγκινητικό για εμένα, νιώθω εξαιρετική τιμή και βαθιά ευγνώμων», είπε ο πρώην quarterback και πρόσθεσε αστειευόμενος: «Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω λίγο γέρος. Είμαι επίσης λίγο έκπληκτος, γιατί γενικά, δεν αξίζεις αγάλματα μέχρι να γίνεις πραγματικά μεγάλος, όπως ο Μάϊκ Βράμπελ και ο Τέντι Μπρούσκι (σ.σ. δύο από τους πρώην συμπαίκτες του στην ομάδα)».