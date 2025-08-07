Άρχισαν οι εργασίες στεγανοποίησης στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ παρέμενε ένα «ανοικτό» ζήτημα - κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Η οροφή του, άλλοτε σύμβολο ενός μεγάλου έργου υποδομής, κατέληξε να αποτελεί πηγή προβλημάτων και εικόνων εγκατάλειψης. Σήμερα, όμως, η εικόνα αυτή αλλάζει. Μετά από χρόνια αναμονής και αγωνίας από την αθλητική κοινότητα, ξεκινούν οι πολυαναμενόμενες παρεμβάσεις στεγανοποίησης και μόνωσης, σε μια πρωτοβουλία που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φθορά στην αποκατάσταση, και από την αδράνεια στη φροντίδα.

Η ενημέρωση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Η οροφή του κλειστού κολυμβητηρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ υπήρξε για δεκαετίες ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις της χώρας μας.

Από την αρχική κατασκευή του, ουδέποτε πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική παρέμβαση στεγανοποίησης και μόνωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα τόσο στην ασφάλεια όσο και στην υγιεινή του χώρου. Οι εικόνες με το κολυμβητήριο να “ βρέχει” εντός δεν ήταν μόνο απογοητευτικές, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και δυσχεραίνοντας τη χρήση των εγκαταστάσεων από αθλητές, προπονητές και πολίτες.

Σήμερα, χάρη στη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, ξεκίνησαν επιτέλους οι απαραίτητες παρεμβάσεις σε ένα έργο που η αθλητική κοινότητα περίμενε για πάνω από 30 χρόνια. Οι εργασίες στεγανοποίησης και μόνωσης δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο: είναι μια ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των αθλουμένων, στη διατήρηση της υγιεινής του χώρου και στην προστασία της ίδιας της εγκατάστασης από περαιτέρω φθορές και υποβάθμιση. Ένα ασφαλές και στεγανό κολυμβητήριο σημαίνει λιγότερους κινδύνους τραυματισμών, αποτροπή μούχλας και υγρασίας και καλύτερες συνθήκες προπόνησης και φιλοξενίας αγώνων.

Ζητούμε ειλικρινά συγνώμη για την εικόνα που παρουσίαζε το κλειστό κολυμβητήριο όλα αυτά τα χρόνια και δεσμευόμαστε ότι προχωράμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, για να αποδώσουμε στους αθλητές και στους πολίτες έναν χώρο αντάξιο της ιστορίας και των δυνατοτήτων του.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με στόχο να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό πυρήνα αθλητισμού και πολιτισμού, προσβάσιμο και φιλόξενο για όλους».