Το pickleball, το άθλημα των διάσημων, ήρθε και στην Ελλάδα (pics)

Με μία μικρή γιορτή υποδέχτηκε η Ελλάδα το άθλημα του pickleball.

Άνθρωποι από τον χώρο του αθλητισμού και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (Global Pickleball Federetion) μία επίδειξη του, όπως το αποκαλούν, σπορ των διάσημων. Η επίδειξη του pickleball πραγματοποιήθηκε στο «Ten Twenty Club» της Βούλας και είχε ως στόχο την προώθηση του αθλήματος και στη χώρα μας.

Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές αλλά και παράγοντες άλλων αθλημάτων είχαν την ευκαιρία να μάθουν τους κανονισμούς του pickleball, να παίξουν μαζί με τους εκπροσώπους της GPF και να διασκεδάσουν. «Πρόκειται για ένα ωραίο άθλημα που σε γυμνάζει και σε ψυχαγωγεί. Είναι πολύ ωραίο που ήρθε και στην Ελλάδα και είμαι σίγουρος ότι όσοι δοκιμάσουν να παίξουν θα το αγαπήσουν», δήλωσε ο Ολυμπιονίκης και παλαιός παγκόσμιος πρωταθλητής της άρσης βαρών Γιώργος Τζελίλης. Με τον αρσιβαρίστα συμφώνησε και η Μάλαμα Παπαδημητρίου, πρωταθλήτρια Ελλάδος στο πινγκ πονγκ: «Απόλαυσα τον αγώνα. Είναι λίγο διαφορετικό από την επιτραπέζια αντισφαίριση. Η ρακέτα θυμίζει λίγο αυτές που παίζουμε στην παραλία και νομίζω ότι θα αρέσει σε όποιον δοκιμάσει να παίξει».

Οι αγώνες επίδειξης πραγματοποιήθηκαν στο «Ten Twenty Club», έναν αθλητικό προορισμό για αθλήματα της ρακέτας, που διαθέτει και ειδικά γήπεδα για το νέο σπορ. «Το «Ten Twenty Club» είναι το πρώτο κλαμπ στην Ελλάδα που έχει, κάτω από την ίδια στέγη, το τένις, το padel και το pickleball. Ο αθλητισμός και η ευεξία, ως τρόπος ζωής, συνυπάρχουν δίπλα από τη θάλασσα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πραγματοποιήθηκε η επίδειξη στον χώρο μας. Το «Ten Twenty Club» βρίσκεται στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας και είναι ένα σύγχρονο κλαμπ για αθλήματα ρακέτας», τόνισε ο CEO και συνιδιοκτήτης Έμετ Λόγκχαμ.

Στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι να διαδοθεί το άθλημα και στην Ελλάδα. Για να επιτευχθεί αυτό ένωσε τις δυνάμεις της με το «IWorld of Travel», το οποίο προσφέρει πολυτελείς κρουαζιέρες με μικρά πλοία που διαθέτουν γήπεδα pickleball, και το «Ten Twenty Club». Τα μέλη της GPF μετά την επίσκεψή τους στην Αθήνα επιβιβάστηκαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο με γήπεδα pickleball και θα πραγματοποιήσουν επιδείξεις και σε άλλες πόλεις – σταθμούς της καμπάνιας. «Ένα από τα ιδανικά των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων ήταν η δημιουργία της διεθνούς ενότητας. Από την ίδρυση της «IWorld of Travel», το 1967, από τον πατέρα μου Αντι Γκέλμπερ, στόχος μας ήταν να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά. Είμαστε υπερήφανοι που γινόμαστε αρωγός για να διαδοθεί το pickleball στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε ο Μίκαελ Γκέλμπερ, CEO της IWorld of Travel».

Την επίδειξη παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο ολυμπιονίκης της άρσης βαρών Γιώργος Τζελίλης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια της άρσης βαρών Μαρία Χριστοφορίδου, η πρωταθλήτρια Ελλάδος στο πινγκ πονγκ Μάλαμα Παπαδημητρίου, η βαλκανιονίκης του στίβου Αργυρώ Γιαννικάκη, ο πρωταθλητής μπάντμιντον Χρήστος Τσαρτσίδης, ο αθλητής του μπάντμιντον και του τένις Θέμης Αντωνέλλος, ο πρόεδρος του Μοντέρνου Πεντάθλου και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Νίκος Ιατρού, η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάντμιντον Βικτώρια Χατζήνα, εκπρόσωποι σωματείων και φορέων καθώς και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Το Pickleball αποτελεί το ταχύτερα αναπτυσσόμενα άθλημα στις ΗΠΑ και προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια νέους παίκτες. Ανάμεσα στους λάτρεις του συμπεριλαμβάνονται οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τομ Μπρέιντι, Κέβιν Ντουράντ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Έλεν ΝτεΤζένερις και Μπιλ Γκέιτς. Τον περασμένο μήνα, μια αντιπροσωπεία του GPF επισκέφθηκε την Ελβετία προκειμένου να ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία αναγνώρισης του pickleball από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή καθώς οι παράγοντές του έχουν ως στόχο να μπει στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Μπρίσμπεϊν, το 2032. Μέχρι τώρα στη δύναμη της Ομοσπονδίας συμπεριλαμβάνονται 69 χώρες, δώδεκα εκ των οποίων βρίσκονται στην Ευρώπη.

Στην εκδήλωση πήρε μέρος και η προπονήτρια πρωταθλητών pickleball, η Ρίλεϊ Πάλμερ, γνωστή στον χώρο ως «Smiley Riley», η οποία ήταν η πρώτη που εισήγαγε το άθλημα σε κρουαζιερόπλοια.