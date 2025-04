L’Étape Greece by Tour de France 2025 presented by Škoda: Μια ακόμη ποδηλατική εμπειρία ζωής στην καρδιά της ιστορίας

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το L’Étape Greece by Tour de France 2025 presented by Škoda, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μετέτρεψε την Αρχαία Ολυμπία σε παγκόσμιο ποδηλατικό προορισμό.

Το Σάββατο 12 Απριλίου, 1000 ποδηλάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν σε μια αγωνιστική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών, γεμάτη ιστορία, ενέργεια και συγκίνηση.

Μία γιορτή αθλητισμού από την ευZHN feelόsophy, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, με τη στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, και την ουσιαστική συνδρομή περίπου 100 εθελοντών, που έδωσε στους φίλους της ποδηλασίας την ευκαιρία να ζήσουν τον θρύλο του Tour de France σε ελληνικό έδαφος — με κλειστούς δρόμους, άρτια οργάνωση και μοναδικά φυσικά και πολιτιστικά τοπία.

Οι ιστορικές διαδρομές The Race (150χλμ), The Ride (85χλμ) και The Fun Ride (17χλμ) έφεραν κοντά ερασιτέχνες ποδηλάτες κάθε ηλικίας από 9 έως 99 ετών, σε έναν αγώνα που συνδύασε το αγωνιστικό πάθος, το αθλητικό πνεύμα και τη δύναμη της ομαδικότητας, τοποθετώντας τη χώρα μας στο βάθρο του παγκόσμιου ποδηλατικού χάρτη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, όλη η περιοχή ήταν σε εορταστικό κλίμα, με τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας και τον Ποδηλατοδρόμο Πύργου να αγκαλιάζουν τον δημοφιλή αγώνα που εδώ και τρεις δεκαετίες καθηλώνει εκατομμύρια θεατές σε 20 χώρες του κόσμου.

Στη μεγάλη διαδρομή The Race (150χλμ), στην κατηγορία των ανδρών, πρώτος τερμάτισε ο Γιώργος Μπούγλας με χρόνο 04:21:29, κερδίζοντας τη διάσημη κίτρινη φανέλα (jersey) του Tour de France, ενώ ακολούθησαν ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης στη 2η θέση (04:23:03) και ο Διονύσιος Ντούζας στην 3η (04:23:05). Στην κατηγορία των γυναικών, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Βαρβάρα Φασόη με χρόνο 05:01:41, στο 2ο η Κατερίνα Ελευθεριάδου (05:03:26) και στο 3ο η Νίκη Ζιώγα (05:23:29).

Στην πιο γρήγορη διαδρομή The Ride (85χλμ), στην κατηγορία των γυναικών, 1η πέρασε τη Γραμμή του Τερματισμού η Jessica Chan από το Βιετνάμ με χρόνο 02:53:56, 2η η Βίβιαν Σαρρή (02:59:29) και 3η η Ράνια Νομικού (03:01:48). Στην κατηγορία των ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Καστραντάς (02:36:03), 2ος ο Κωνσταντίνος Ρακιντζής (02:37:14) και 3ος ο Νικόλαος Κοκοσιούλης (02:40:42).

Ο νικητής του The Race και μέλος της SKODA Cycling Team, Γιώργος Μπούγλας, δήλωσε στη Γραμμή του Τερματισμού: «Είναι η 2η φορά που συμμετέχω στο L’Etape Greece και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι και φέτος η ανταπόκριση είναι τόσο μεγάλη. Μετά τη συμμετοχή μου στην Ολυμπιάδα στο Παρίσι πέρυσι, το να βρίσκομαι φέτος εδώ στην Αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, με έκανε να βλέπω τη διαδρομή ακόμα πιο όμορφη και να ποδηλατώ με άλλο feeling. Ο αγώνας ήταν πολύ ωραίος και ασφαλής και σίγουρα αξίζει να συμμετέχουν όλοι σε μια τέτοια διοργάνωση. Αυτό όμως που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο στον συγκεκριμένο αγώνα είναι η ομαδικότητα. Βλέπουμε πολλές παρέες, ποδηλάτες που δεν είναι επαγγελματίες, οι οποίοι προσπαθούν όλοι μαζί να βγάλουν τη διαδρομή, να ξεκινήσουν μαζί και να τερματίσουν μαζί. Δεν τους νοιάζει να κερδίσουν, αλλά να καταφέρουν έναν στόχο που πιθανότατα όλοι μαζί έχουν βάλει από την αρχή της χρονιάς.».

«Σήμερα περάσαμε καταπληκτικά! Είναι η δεύτερη φορά που λαμβάνω μέρος στο L’Etape Greece και νομίζω ότι θα συμμετέχω σταθερά κάθε χρόνο, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει άλλη αίγλη στο ποδηλατικό καλεντάρι… είναι διασκεδαστικός, χαλαρός, fun, και το πιο σημαντικό, είναι ένας ασφαλής αγώνας. Εδώ στην Ελλάδα οι δρόμοι είναι λίγο επικίνδυνοι, οπότε έχει μεγάλη σημασία για εμάς τους ποδηλάτες να είναι κλειστοί οι δρόμοι, γιατί μπορούμε να απολαύσουμε με ασφάλεια τον αγώνα, τη διαδρομή, την ταχύτητα.» ανέφερε κατά τον τερματισμό του ο νικητής της μεσαίας διαδρομής The Ride, Χάρης Καστραντάς.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε: «Ο τόπος που ανήγαγε τον αθλητισμό σε ιδεώδες φιλοξένησε και φέτος το L'Etape Greece by Tour de France presented by Škoda. 1000 ποδηλάτες συμμετείχαν στο σπουδαίο ποδηλατικό γεγονός που αναδεικνύει τη Γη του Ολυμπισμού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σταθερά στηρίζει αθλητικές διοργανώσεις, που δίνουν και τουριστική υπεραξία στον τόπο μας.».

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Άρης Παναγιωτόπουλος, κατά τον χαιρετισμό του λίγο πριν την εκκίνηση του αγώνα, τόνισε: «Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Αρχαία Ολυμπία, λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων και γενέτειρα της Ολυμπιακής Ιδέας, καταφέρνει, μέσα από ένα σύγχρονο άθλημα, να ενώσει αθλητές και λάτρεις του ποδηλάτου από όλο τον κόσμο. Το κορυφαίο L'Etape Greece by Tour de France έγινε πια θεσμός και μια δυνατή γέφυρα του αθλητισμού και του πολιτισμού που ενώνει ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης, στον πανέμορφο τόπο της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο Δήμος θα συνεχίσει να είναι αρωγός σε μεγάλες διοργανώσεις που αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο και τις ιστορικές αξίες της περιοχής μας.».

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της ευΖΗΝ feelόsophy, κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, ανέφερε για τη φετινή διοργάνωση: «Φέτος, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ακόμη μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς νιώθουμε ότι από την πλευρά μας συμβάλλουμε έμπρακτα και ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας. Στην ευΖΗΝ feelόsophy θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε αθλητικές διοργανώσεις κορυφαίας ποιότητας και ασφάλειας, με στόχο όχι μόνο να δημιουργήσουμε έντονα συναισθήματα και αξέχαστες αναμνήσεις σε αθλητές και θεατές, αλλά ταυτόχρονα να εμπνεύσουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, το ποδήλατο, το κολύμπι, το τρέξιμο, το τρίαθλο.».

Το «παρών» στο 3ο L’Étape Greece έδωσε και ο Felix, η μασκότ της Škoda, καθώς ακολουθεί τον ποδηλατικό θεσμό πιστά εδώ και 20 χρόνια! Ντυμένος στα χρώματα της Škoda έδωσε την εκκίνηση του αγώνα μαζί με τον αλυτάρχη, ενώ υποδεχόταν στην αψίδα του τερματισμού τους αθλητές και τις αθλήτριες, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Αναδεικνύοντας τη στενή και διαχρονική σχέση της εταιρίας με τον Γύρο της Γαλλίας, ονομαστικός χορηγός και της φετινής διοργάνωσης ήταν η Kosmocar- Škoda. Το AVRA WAVE κράτησε ενυδατωμένους τους αθλητές, η Top Cycles επιμελήθηκε την επίσημη ποδηλατική εμφάνιση του αγώνα, ενώ το Coffee Island, η GU Energy Greece και η Bella Frutta & Orsero φρόντισαν για την ενέργειά τους σε κάθε πεταλιά. Η Marathon Bikes παρείχε τεχνική υποστήριξη στους συμμετέχοντες, ενώ η Cobra Center ενίσχυσε την ασφάλεια του αγώνα. Η Physioathens ήταν υπεύθυνη για την αποκατάσταση των αθλητών μετά τον τερματισμό. Παράλληλα, το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει εκλεκτά προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, όπως τα κρασιά του Κτήματος Μπριντζίκη και τις μπίρες της Ηλειακής Ζυθοποιίας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας.

Η αγάπη για τον αθλητισμό σε συνδυασμό με την πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Ολυμπίας, δημιούργησε ένα σκηνικό διεθνούς ποδηλατικού κύρους που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο – μια πραγματική γιορτή για την ποδηλασία και την ανθρώπινη προσπάθεια.