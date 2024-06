Red Bull Ring Classics: Το Χόλιγουντ και η F1 σε μία γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού για την Γιορτή του Πατέρα

Εμβληματικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, οχήματα που πρωταγωνίστησαν σε αγαπημένες ταινίες και επιδείξεις με αέρα Χόλιγουντ ft. Formula 1, απόλαυσαν χιλιάδες φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού που παρακολούθησαν το Red Bull Ring Classics, το οποίο έλαβε χώρα στο Spielberg της Αυστρίας.

Cult αυτοκίνητα από την ιστορία του κινηματογράφου, όπως τα εντυπωσιακά μοντέλα Ford Mustang, ένα Mini "Mr. Bean" ή ένα DeLorean κάνουν την εμφάνισή τους στην πίστα του αυστριακού Grand Prix μαζί με τη θρυλική Ferrari F1 του 1997 και κλέβουν την παράσταση στη γιορτή του ιστορικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο Red Bull Ring Classics.

Χιλιάδες θεατές απολαμβάνουν αγώνες με άρωμα νοσταλγίας. Οι αγώνες χωρίζονται σε οκτώ σειρές αγώνων και επιδείξεων με εμβληματικά αυτοκίνητα, που θα λάβουν χώρα το Σαββατοκύριακο της Ημέρας του Πατέρα. Για τους οπαδούς του αθλήματος η χαρά είναι τεράστια, ενώ όλοι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της αυτοκινητοβιομηχανίας θα είναι παρόντες και στον τελικό της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Η πρώτη δοκιμασία, που έγινε σε οκτώ σειρές αγώνων έχει ήδη ολοκληρωθεί, χάρη στις ακούραστες προσπάθειες των μηχανικών, που είχαν τα χέρια τους βουτηγμένα στα λάδια καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων και φυσικά στις μοναδικές ικανότητες των οδηγών.

Χιλιάδες φίλαθλοι χειροκρότησαν και αποθέωσαν τα εμβληματικά σπορ αυτοκίνητα και εκείνα της Formula 1, το περασμένο Σάββατο. Τα αυτοκίνητα του "The 500 Owners Association Circuit Racing Championship", "Touring Cars Golden Era", "CanAm & Sportscars / SCC", YTTC, BossGP, NK82-90 και το Alfa Revival Cup ήταν στην αφετηρία. Όποιος τυχαίνει να βρεθεί στο paddock το Σαββατοκύριακο της Ημέρας του Πατέρα θα ξεκινήσει αυτόματα ένα ταξίδι μέσα από παλαιότερες, αλλά ένδοξες δεκαετίες της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Χόλιγουντ στους τέσσερις τροχούς στο Spielberg.

Τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα, που έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολλές cult ταινίες προσέλκυσαν μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον. Στο Spielberg εκτίθενται θεαματικά πρωτότυπα, όπως το Ford Mustang GT 500 "Eleanor" από το "Just 60 Seconds", το General Lee Dodge Charger από το "A Duke Seldom Comes Alone", ένα Yenko Camaro από το "Fast & Furious" και μία αναπαράσταση του αναγνωρίσιμου Mini από το "Mr. Bean". Τέλος, ένα DeLorean DMC-12, κατασκευής 1982, θα βρίσκεται στον χώρο. Ένα μοντέλο που μετατράπηκε σε μηχανή του χρόνου για τη σειρά "Back to the Future". Μερικά από τα αυτοκίνητα θα είναι ανοιχτά για να τα δει το κοινό τόσο το Σάββατο, όσο και την Κυριακή κατά τη διάρκεια κοινών επιδείξεων, συμπεριλαμβανομένης της Ferrari F1 του 1997, που έχει ζήσει σημαντικές στιγμές.

Συναντήσεις… θρύλων και αυτοκινητιστικοί θησαυροί.

Οι θρύλοι των αγώνων Leopold Prince of Bavaria και Dieter Quester θα είναι εκεί, το Σαββατοκύριακο του Red Bull Ring Classics 2024. Αφενός, θα δράσουν στα κόκπιτ των πολύτιμων BMW και αφετέρου στις «Συζητήσεις Θρύλων» στο paddock, όπου οι κυνηγοί αυτόγραφων και selfies θα τρέξουν για να πάρουν σειρά. Στα pits, μία Vixen GT, μία BMW 635 CSi Group 2 Wide Body και μία BMW Sauber M1 Group 5, συμπληρώνουν τις εκθέσεις οχημάτων. Μπόνους, πολλά μοντέλα Formula 1 από διάφορες εποχές σε μορφή Lego θα βρίσκονται ανάμεσα στα εκθέματα.

Την Κυριακή, οι οπαδοί θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν τους αγώνες και όλο το πρόγραμμα Red Bull Ring Classics 2024, με πρόσβαση στις ανοιχτές εξέδρες και το paddock, παίρνοντας απλά το εισιτήριό τους από τα ταμεία που ανοίγουν στις 08:00.

Όλες οι πληροφορίες και λεπτομέρειες του προγράμματος είναι διαθέσιμες στο www.redbullring.com και στην εφαρμογή Red Bull Ring.