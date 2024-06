Μαριλένα Λιακοπούλου: Η ηθοποιός πίσω από τη φωνή της Atom Eve στο Invincible

Αν το Invincible είναι στη λίστα με τα αγαπημένα σας, σίγουρα θα θέλατε να γνωρίζετε και ποιοι κρύβονται πίσω από τις φωνές. Η Atom Eve είναι μία από τις ηρωίδες που μας έκανε να συνδεθούμε μαζί της και λόγω της φωνής της, εκτός των άλλων. Και ναι, μάθαμε ποια είναι η Ελληνίδα ηθοποιός που κρύβεται πίσω από αυτή!

Ο λόγος φυσικά για τη Μαριλένα Λιακοπούλου, η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως αν έχεις πάθος για την μεταγλώττιση μπορείς με τη φωνή και το ταλέντο σου να απογειώσεις έναν ήρωα, ακόμα κι αν αυτός δεν είναι τόσο αγαπητός στο κοινό!



«Ο ρόλος της Atom Eve στο Invincible εξελίσσεται και μαζί του εξελίσσομαι κι εγώ! Η διαδικασία σε πολλές σκηνές ήταν ψυχοφθόρα διότι έπρεπε να αποτυπωθούν οι κακουχίες που περνούσε και στην χροιά της φωνής», δηλώνει η ίδια η Μαριλένα Λιακοπούλου.



Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το Invincible, έχει δώσει τη φωνή της σε πολλούς χαρακτήρες σε δημοφιλείς σειρές και ταινίες όπως στο The boys, Gen V, Fallout, Scooby Doo, Sonic boom, The Croods family tree και πολλά άλλα.



Επίσης αν παίζετε βιντεοπαιχνίδια σίγουρα θα την έχετε ακούσει και σε έναν από τους βασικούς χαρακτήρες στο Age of Empires IV: The Sultans Ascend στους Βυζαντινούς.



https://www.instagram.com/reel/C4BM8Wbo4rE/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e7f18ba6-2d36-4f98-9ad2-cd059ff3ad33



Ποια είναι η Μαριλένα Λιακοπούλου



Είναι Ελληνίδα ηθοποιός. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα κι έχει υπάρξει σε παραστάσεις στο θέατρο Αργώ, στο θέατρο Βέμπο και το Μέγαρο μουσικής Αθηνών που ήταν το σπίτι της την τελευταία θεατρική σεζόν.



Καταπιάνεται με έργα που την αφορούν σε κοινωνικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, σκηνοθετεί και τα οργανώνει από την αρχή μέχρι το τέλος όπως την τελευταία της παράσταση που έχει κερδίσει σε φεστιβάλ την πρώτη θέση και προχωράει στα επόμενα. Ασχολείται από μικρή με τον κλασικό και σύγχρονο χορό γι’ αυτό και από μικρή ήξερε ότι η σκηνή την απελευθερώνει.



Μεγαλώνοντας κατάλαβε ότι το θέατρο είναι αυτό που έχει κερδίσει την καρδιά της και μπήκε στη δραματική σχολή «Βασίλης Διαμαντόπουλος» μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού.



Μεγάλωσε σε ένα σπίτι που η μαμά της τής τραγουδούσε συνέχεια οπότε κι αυτή ασχολήθηκε με το φωνητικό κομμάτι μέσω της σχολής και αργότερα με σεμινάρια. Ολοκλήρωσε με επιτυχία τους κύκλους «Θεατρική Αγωγή» και «Χοροθεραπεία» στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όσο ήταν ακόμα στη σχολή συμμετείχε σε κάποιες ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους στα πλαίσια φεστιβάλ κι εκεί κατάλαβε ότι αγαπάει την κάμερα εξίσου με τη σκηνή. Η μεταγλώττιση μπήκε στη ζωή της όταν μετακόμισε από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και της ανοίχτηκε ένα μαγικό τοπίο το οποίο ερωτεύτηκε αμέσως. Της ανατέθηκε να σκηνοθετήσει κι έτσι έκανε και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στην μεταγλώττιση μόλις δυο χρόνια μετά. Όταν ξεκίνησε τις πρώτες εγγραφές για το Invincible ένας καινούργιος κόσμος εμφανίστηκε μπροστά της.



Μπορεί η ηθοποιός να είναι ακόμα μικρή σε ηλικία, έχει ήδη κάνει πολλά και σίγουρα περιμένουμε να δούμε ακόμα περισσότερα!