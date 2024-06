Το πιο δυνατό 1v1 τουρνουά LoL επιστρέφει στην Ελλάδα με ακόμα μεγαλύτερα έπαθλα! (pics)

Το Red Bull Solo Q είναι εδώ για να δώσει την απόλυτη League of Legends 1v1 εμπειρία στους καλύτερους Έλληνες amateur players.

Το Red Bull Solo Q έρχεται για 6η χρονιά στην Ελλάδα ανανεωμένο και σε νέο lane! Οι 8 παίκτες που θα προκριθούν από τους 4 online προκριματικούς θα δώσουν μάχη στον Ελληνικό Τελικό για τον τίτλο του καλύτερου ερασιτέχνη παίκτη στο 1v1 του League of Legends, χρηματικά έπαθλα, gaming gear και ένα ταξίδι στο Λονδίνο για τον τελικό του League of Legends!

Πότε θα γίνει τουρνουά και πώς θα λάβω μέρος;

Στην Ελλάδα θα γίνουν τέσσερις online προκριματικοί στις 15-16 και 22-23 Ιουνίου και ο ελληνικός τελικός θα διεξαχθεί στις 29 Ιουνίου. Ετοιμάσου για τα battles & δήλωσε συμμετοχή τώρα εδώ !

Τι θα κερδίσω;

Αν είσαι μέσα στους top-32 στους ελληνικούς online προκριματικούς κερδίζεις απευθείας 1275 RP + 105 Bonus RB!

Αν καταφέρεις και φτάσεις στους top-4 του ελληνικού τελικού… δες παρακάτω τι κερδίζεις:

 Πρώτος: 1 εισιτήριο για τα WORLD FINALS του LEAGUE OF LEGENDS 2024 στο Λονδίνο + 700€ + 1 ΑGON by AOC MONITOR + 1 RED BULL SOLO Q MOUSEPAD

 Δεύτερος: 400 € + ΑGON by AOC GAMING GEAR + 1 RED BULL SOLO Q MOUSEPAD

 Τρίτος: 200€ + ΑGON by AOC GAMING GEAR + 1 RED BULL SOLO Q MOUSEPAD

 Τέταρτος: 200€ + ΑGON by AOC GAMING GEAR + 1 RED BULL SOLO Q MOUSEPAD

Πού θα δώ τον τελικό στις 29/6;

 Από κοντά: Έλα στο “ Gamers Lounge Hype Festival ” στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.

 LIVE: Μη χάσεις το livestream του τελικού στο Twitch κανάλι του Red Bull.

Τι είναι το Red Bull Solo Q;

● Το Red Bull Solo Q είναι το επίσημο τουρνουά 1v1 του League of Legends

● To Red Bull Solo Q δίνει ένα twist στο κλασικό ματς του League of Legends, βάζοντας τους παίκτες να μονομαχήσουν ένας εναντίον ενός. Ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει το “First blood!”, να καταστρέψει το tower του αντιπάλου του ή να φτάσει τα 100-minion score, κερδίζει τη μονομαχία.