Στηρίζουμε τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ στο Π.Α.Α.ΠΑ. Βούλας, αγκαλιάζουμε τον θεσμό της ΑΝΑΔΟΧΗΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακής Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α) και ο Σύλλογος Ιωνάς ΑμεΑ διοργανώνουν για 2η συνεχή χρονιά την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 το απόγευμα, στον χώρο που στεγάζεται το Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.ΠΑ. Βούλας, πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας), αγώνες δρόμου με την επωνυμία «Run for the kids with disabilities - Τρέχουμε για τα Παιδιά με αναπηρία».

Μετά την πρώτη περσινή επιτυχημένη οργάνωση, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και του Αθλητικού Σωματείου Ιωνάς, όπου μέσα από έναν συμπεριληπτικό αγώνα δρόμου συστήσαμε στο κοινό τους χώρους και τα παιδιά του Π.Α.Α.ΠΑ. Βούλας, το "Run for the kids with disabilities" επανέρχεται δυναμικά. Το 2024 στόχος μας είναι η συνέχιση της ευαισθητοποίησης του κοινού για το έργο του Κ.Κ.Π.Π.Α και ειδικότερα η ενημέρωση για την ανάγκη του Π.Α.Α.ΠΑ. Βούλας για εθελοντές στους οποίους θα δωθεί η δυνατότητα να συνδεθούν με κάποιο από τα παιδιά του παραρτήματος. Υπογραμμίζουμε επίσης την προοπτική της αναδοχής από όποιον το επιθυμεί.

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει αγώνες απόστασης 2,5χλμ και 5χλμ σε κυκλική διαδρομή 2,5χλμ εντός του Π.Α.Α.ΠΑ. Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας) με εκκίνηση και τερματισμό την πλαζ του ιδρύματος. Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές των δρομέων θα διατεθούν για την ενίσχυση του Π.Α.Α.ΠΑ. Βούλας.

Μέσα από το άνοιγμα του όμορφου αυτού χώρου στους δρομείς και στις οικογένειές τους και παράλληλα τη συμμετοχή των παιδιών και των φροντιστών τους, η διοργάνωση επιθυμεί να τονώσει το αίσθημα φιλοξενίας και συνύπαρξης στο Π.Α.Α.ΠΑ.Β ως μια ανοιχτή δομή με έντονη την ανάγκη για εθελοντές ή αναδόχους που θα βελτιώσουν με την ποιότητα ζωής και δραστηριοτήτων των παιδιών που διαβιούν εντός της.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α) είναι ένας ενιαίος θεσμικός Φορέας, που υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Ο ρόλος του είναι διττός καθώς λειτουργεί τόσο ως νοσηλευτικό ίδρυμα, που παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, όσο και ως Φορέας ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα Αναδοχής, Υιοθεσίας, αλλά και Παιδικής Προστασίας. Υπό την αιγίδα του λειτουργούν 3 Δομές για Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) εντός Αττικής ( Δυτική & Ανατολική Αττική και Βούλα), 4 Δομές που αφορούν την παιδική προστασία («Η Μητέρα», Παιδόπολη Αγ. Βαρβάρα, Αναρρωτήριο Πεντέλης, Παιδόπολη Αγ. Ανδρέας), καθώς και 1 Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο («Μιχαλήνειο»).

O Σύλλογος Ιωνάς ιδρύθηκε το έτος 2007 με σκοπό την αποκατάσταση και βελτίωση της κινητικής κατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) καθώς και την προετοιμασία, των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε Αθλητικές Διοργανώσεις.

Το ΠΙΚΠΑ ιδρύθηκε αρχικά το 1914 για την φροντίδα θυμάτων πολέμου. Αργότερα εξελίχθηκε σε προνοιακό φορέα για την φροντίδα και προστασία του παιδιού. Μετά το 1950, ιδρύθηκε το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων, δυναμικότητας 400 κλινών και με ξεχωριστή Μονάδα Σπαστικών, στο χώρο που στεγάζεται σήμερα το Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.ΠΑ.Β).

Το σημερινό Π.Α.Α.ΠΑ.Β. αποτελεί έναν από τους κύριους και σημαντικότερους Φορείς Παιδικής Προστασίας στη χώρα, που ως στόχο έχει την προστασία, αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρίες.

Συγκεκριμένα προστατεύει συνολικά 130 παιδιά:

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην ΠΙΚΠΑ στην περιοχή της Βούλας,

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην Θ.Χ.Π.Π. Αθήνας, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, καθώς και

Στις δομές αποϊδρυματισμού στις περιοχές της Δραπετσώνας ,Πατησίων και Βύρωνα.

Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2024 όλοι μαζί θα τρέξουμε για όλα τα παιδιά με αναπηρία

Οι εγγραφές γίνονται στον σύνδεσμο

https://event.athletopia.com/runforthekidswithdisabilities2024