Όλα τα street dance styles που θα απολαύσουμε στο Red Bull Dance Your Style (pic)

Πόσα διαφορετικά είδη street dance νομίζεις ότι υπάρχουν; Ανακάλυψε όλα τα είδη, από το locking και το popping μέχρι το hip hop και το voguing όπως θα τα δούμε στο φετινό Dance Your Style.

Το Street Dance δεν είναι ένα μοναδικό στυλ χορού. Πρόκειται για μια μεγάλη γκάμα χορευτικών στυλ, που προέκυψαν ή εξελίχθηκαν έξω από τα επίσημα χορευτικά στούντιο και ειδικότερα στους δρόμους μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτά τα είδη χορού συνήθως συνδέονται με τον πολιτισμό της νεολαίας, τη

δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση. Τα χορευτικά αυτών των styles χαρακτηρίζονται από αυτοσχεδιασμό, ελευθερία και πρωτοτυπία, καθώς ο κάθε χορευτής βάζει τις δικές του μοναδικές κινήσεις μετατρέποντας τους χορούς του σε μοναδικούς.

Τα πιο συνηθισμένα στυλ χορού στο δρόμο είναι το locking, το hip-hop (γνωστός και ως hip-hop freestyle ή new style), το popping, το house (ή house dance) και το breaking (ή B-Boying ή breakdancing). Ένα μικρό tip πριν ξεκινήσουμε: Θα πρέπει να δώσεις προσοχή στα διαφορετικά είδη μουσικής, τα οποία τελικά οδηγούν και σε διαφορετικά στυλ χορού.

LOCKING

Το locking είναι ένας χαρούμενος και ελαφρύς χορός, που συνοδεύεται από τους ήχους της funk μουσικής, η οποία παράγεται από πραγματικά μουσικά όργανα και όχι από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χαρακτηρίζεται από γρήγορες κινήσεις, εμπνευσμένες από κωμικούς χαρακτήρες της τηλεόρασης, όπως για παράδειγμα ο Scooby Doo ή οι Tom & Jerry.

Ο θρύλος λέει ότι το lock, που δίνει στο χορευτικό στυλ το όνομά του, δημιουργήθηκε όταν ο Αμερικανός χορευτής Don Campbell προσπάθησε να κάνει μια κίνηση που ονομάζεται Funky Chicken, όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σωστά την χορευτική του φιγούρα με αποτέλεσμα να…

«κλειδώσει».

Έτσι το όνομα locking προήλθε από την έννοια της κλειδωμένης κίνησης, όπου από γρήγορες διαδοχικές κινήσεις ξαφνικά ο χορευτής «κλειδώνει» σε μια συγκεκριμένη θέση, για ελάχιστα δευτερόλεπτα και μετά συνεχίζει με την ίδια ταχύτητα όπως και πριν.

HIP-HOP

Το Hip-hop είναι ένα χορευτικό στυλ βασισμένο στο freestyling με τεχνικές, που προέρχονται από την αρχή της hip-hop κουλτούρας αλλά και άλλων επιρροών. Αυτές οι επιρροές μπορεί να προέρχονται από άλλες μορφές χορού, από κινήσεις που κάνουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή ή ακόμα και από φανταστικούς χαρακτήρες ταινιών. Ο χορός hip-hop μπορεί να φαίνεται πολύ διαφορετικός από τον έναν χορευτή στον άλλον και αυτό γιατί η προσωπική ερμηνεία της κίνησης και της μουσικής γίνεται διαφορετικά από τον κάθε χορευτή, δίνοντας έτσι στον hip-hop χορό έναν μοναδικό «χαρακτήρα».

POPPING

Ένα άλλο στυλ, που ξεκίνησε στη δυτική ακτή των Η.Π.Α. είναι το popping. Έχει πιο αργό ρυθμό και χαρακτηρίζεται από κινήσεις που περιέχουν σκληρές μυϊκές συσπάσεις, οι οποίες ονομάζονται pops. Όταν η μουσική παραγωγή μετατράπηκε από μουσικούς με όργανα, σε ντραμς και συνθεσάιζερ, η χορευτική μουσική επηρεάστηκε από ένα πιο «ρομποτικό» στυλ, το οποίο διαμόρφωσε περαιτέρω την εικόνα του popping. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό του popping είναι οι ψευδαισθήσεις στις κινήσεις των χορευτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν πολύ συγκεκριμένες τεχνικές έτσι ώστε να δημιουργούν κινήσεις οι οποίες φαινομενικά μοιάζουν αδύνατες.

HOUSE

Ο χορός House ξεκίνησε από το Σικάγο και την Νέα Υόρκη και διαφέρει από τα άλλα στυλ αυτής της λίστας για πολλούς λόγους. Είναι το μόνο στυλ, που εκτελείται με μουσική house, ενώ όλα τα άλλα έχουν ένα funk ή hip-hop soundtrack. Ενώ οι χορευτές έχουν συνήθως μια χαλαρή εικόνα στο πάνω μέρος του σώματος και στα χέρια, το συγκεκριμένο στυλ χορού, δίνει έμφαση στις γρήγορες και περίπλοκες κινήσεις των ποδιών. Τα βήματα και οι συνδυασμοί είναι εμπνευσμένοι από τους αφρικανικούς και τους λατινογενείς χορούς, καθώς και από τους αμερικανικούς χορούς των ιθαγενών.

WAACKING (AKA WHACKING)

Προερχόμενο από την εποχή της ντίσκο του 1970 στο Los Angeles, το Waacking είναι ένας χορός που εκφράζει την εξέγερση και την αυτοέκφραση. Αρχικά ήταν ένας χορός που τον συναντούσαμε στις ζωντανές underground σκηνές χορού οι οποίες υποστήριζαν τις διαφορετικές σεξουαλικότητες και

ταυτότητες. Στην πορεία το Waacking εξελίχθηκε και διαδόθηκε από χορευτικά συγκροτήματα και τηλεοπτικές εκπομπές. Το στυλ διακρίνεται για τις γρήγορες κινήσεις των χεριών του, που ποζάρουν στους ρυθμούς κλασικών ντίσκο κομματιών. Αλλά δεν είναι μόνο η ταχύτητα. Είναι η αφήγηση ιστοριών και το πάθος που κάνουν το Waacking μια συναισθηματική μορφή τέχνης, που βρίσκει απήχηση σε όλες τις γενιές.

VOGUING

Βγαίνοντας κατευθείαν από τις αίθουσες χορού της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1960, το Voguing έχει να κάνει τόσο με το στυλ και τη συμπεριφορά, όσο και με το χορό. Είναι πολύ περισσότερο από ένα χορευτικό στυλ· είναι ένα κίνημα που αντιπροσωπεύει την αυτοέκφραση, την αυτοπεποίθηση και την

αντίσταση ενάντια στις κοινωνικές προκαταλήψεις. Πήρε το όνομά του από το διάσημο περιοδικό Vogue και χαρακτηρίζεται από ρυθμικές και γραμμικές κινήσεις που μιμούνται τις στάσεις και τις πόζες των μοντέλων σε περιοδικά μόδας. Τα τρία κύρια στυλ του Voguing είναι το Old Way, το New Way, και το

Vogue Femme. Κάθε στυλ έχει τις δικές του μοναδικές κινήσεις και αισθητική.

Με τις περίπλοκες εκτελέσεις των χεριών, τις πασαρέλες και τις δραματικές πόζες, το Voguing δεν είναι απλώς ένας χορός· είναι μια δήλωση ταυτότητας και υπερηφάνειας αλλά και εκφραστικής ελευθερίας για πολλούς νέους. Ετοιμάσου να γνωρίσεις όλα τα παραπάνω είδη του street dance, στο Red Bull Dance Your Style το Σάββατο 27 Απριλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.